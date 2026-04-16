陳茂波：有信心港金融中心晉全球第二

財政司司長陳茂波（右）昨日出席滙豐全球投資峰會。他表示：“投資香港，就是投資未來。”（大公報） 中評社香港4月16日電／財政司司長陳茂波昨日在滙豐全球投資峰會致辭時表示，在當前充斥不確定因素的大環境中，香港經濟展現出十足的韌性、穩定和繁榮，預計今年經濟增長介乎2.5%至3%。他相信，未來10至15年香港至少可躍升為全球第二大國際金融中心，強調“投資香港，就是投資未來。”



大公報報導，陳茂波指出，作為國際金融中心，香港除股票外，還需要推出更多固定收益、貨幣、綠色金融、可持續金融等領域的產品，同時大力發展家族辦公室樞紐。他續指，內地經濟前景向好，民眾收入增加，將推升對海外資產配置需求，料本港資產與財富管理業務將迎來巨大機遇。



“香港在過去數十年經歷起起落落，惟港人的靈活性和商界積極調整部署，推動本港一次次穿越周期。”陳茂波表示，即便受到貿易戰影響，香港今年首兩個月的商品出口仍能取得雙位數增長，業界將供應鏈重新部署至越南、印尼、馬來西亞等東南亞國家，形容香港積極應對貿易衝突，並從中受益。



推動穩定幣可持續發展



金管局上周五發出兩張穩定幣發行人牌照。陳茂波指出，穩定幣是基於區塊鏈技術的金融革新，在跨境支付場景優勢顯著，保密性強、去中心化、更快速、低成本，惟帶來金融穩定、消費者及投資者保護等風險。他提到，香港引入牌照制度，推動穩定幣在監管下可持續、負責任地發展，有助強化國際金融中心地位及監管聲譽。



香港一直是內地企業“走出去”的重要平台。陳茂波表示，國家“十五五”規劃提出高質量發展，其中一個重要支柱便是鼓勵內地企業出海，特區政府成立專責小組，協調專業人士、私營機構、政府及法定機構，幫助出海企業解決風險管理、合規性和ESG等問題，把握發展機遇。