星展看好香港　26億添中環中心六層

中評社香港4月16日電／自年初以來，先後已有多家大型環球金融機構宣布在港租用大型優質寫字樓，作為擴充業務之用，昨日再添一宗。本港其中一家零售銀行星展香港證實，該行意向洽購香港中環中心（The Center）額外六層辦公樓層，成交價26.19億元，為2026年至今香港商業地產市場上最大宗交易個案，再次印證對香港的長期投資承諾。



大公報報導，星展香港於交易完成後，在中環中心持有的辦公樓層總數，將增至14層。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，是次意向投資，印證星展“對香港市場堅定不移的承諾，以及對香港作為頂尖國際金融樞紐所具備的長期經濟活力充滿信心。我們對香港商業房地產市場前景保持正面樂觀。”



此次收購完成後，他相信有助星展進一步提升業務規模，為客戶提供更優質的服務，為香港的持續成功作出貢獻。此外，是次交易亦有助星展香港整合前線團隊以更貼近客戶需求，並為高增長的業務線，特別是財富管理業務的規劃整合與擴展預留充裕空間。



今年商業地產最大宗交易



星展香港表示，是次策略性收購涉及總建築面積15.19萬方呎，成交價為26.19億元，成為今年至今香港商業地產市場上最大宗交易個案。



在星展香港昨日作出正式公布之前，已有市場消息流出，指原本由世茂集團創辦人許榮茂持有、位於中環皇后大道中99號中環中心的六層樓面，即32樓、36樓、37樓、56樓、62樓及76樓獲新買家承接。



資料顯示，上述6層寫字樓每層建築面積介乎23628至25922方呎，可享維港全海景或中環市景。今次為部分交吉及部分連租約出售，成交呎價約1.7萬元。



星展香港對上一次增購中環中心為2025年初，當時分別以6.46億元及7億元，向“磁帶大王”陳秉志購入中環中心75樓及66樓，當中75樓面積約23901方呎，折合呎價約2.7萬元，66樓成交呎價約2.6萬元，2層涉資共13.46億元，意味今次的呎價較1年前低超過三成。



計及星展香港原已持有中環中心10樓、11樓、16樓、17樓、18樓及73樓物業，預期當交易完成後，總數將增加至14層。



持續加碼投資 增聘客戶經理



星展香港近年積極拓展財富管理業務，該行2025年的總收入和純利同創新高，當中以財富管理業務的表現最為突出。主要是受惠於該行大幅拓展中國內地豐盛理財客戶群體、資產管理規模穩健提升，以及提供全方位的財富方案組合，帶動財富新銷售收入按年顯著上升約50%。



此外，星展香港旗下私人銀行業務（PB）的資產管理規模也按年增長近30%，淨新資金增長逾50%。龐華毅當時表示，預期本港財富管理業務受惠於結構性轉變的趨勢將會持續，星展香港將會持續加強投資，包括增聘客戶關係經理（RM）。



市場普遍預期，香港可望於2030年底之前超越瑞士，成為全球最大型的跨境財富管理樞紐。香港長久以來一直扮演連接中國內地與國際市場的“超級聯繫人”角色，無論是中國企業“走出去”，或者境外企業進入中國內地，香港往往成為首選的門戶，也為財富管理業務的蓬勃發展帶來契機。