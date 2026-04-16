美以伊“停火兩周”第九天，最新動態

中評社北京4月16日電／參考消息網報導，4月16日，美國、以色列與伊朗“停火兩周”進入第九天。



伊朗外交部稱通過巴基斯坦與美國的溝通仍在繼續，並稱美伊延長停火相關報導尚未得到證實。伊朗同時強調，伊方提煉濃縮鈾的權利“無可爭辯”，但濃縮鈾豐度“可談判”。美國高官稱美方尚未正式同意延長與伊朗的停火。白宮透露美方正就與伊朗舉行第二輪和談進行討論。美媒稱美伊溝通取得進展，正趨近達成停戰框架協議。巴基斯坦代表團抵達伊朗展開調解努力。土耳其稱正致力於延長美伊停火。



與此同時，伊朗最高領袖警告，如果美國決定“管轄”霍爾木茲海峽，伊朗將擊沉美方艦艇。伊朗軍方威脅稱，除非美國解除對伊朗港口的封鎖，否則伊方將封鎖紅海貿易。消息人士透露，伊朗可能考慮允許船只自由通過霍爾木茲海峽靠近阿曼一側。美軍表示正成功實行對伊朗港口的封鎖。美國還威脅制裁繼續購買伊朗石油或管理伊朗資產的企業和國家。



此外，以色列與黎巴嫩真主黨繼續交火。以軍襲擊貝魯特南部，真主黨則向以北部發射火箭彈。以總理表示，以黎談判中以方最高優先事項是“瓦解”黎真主黨。以色列安全內閣召開會議，討論可能在黎巴嫩停火事宜。黎巴嫩官員稱，預計黎以將“很快”停火。



以下為截至北京時間16日上午8時的最新動態：



伊朗外交部：通過巴基斯坦與美國的溝通仍在繼續



據法新社報導，伊朗外交部15日稱，伊朗通過巴基斯坦與美國的溝通仍在繼續。



伊朗外交部發言人在每周例行記者會上說：“自伊朗代表團周日（12日）返回德黑蘭以來，已通過巴基斯坦傳遞了多條信息。”

