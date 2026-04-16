財政部下周在港發債155億　逾兩年最多

中評社香港4月16日電／國家財政部繼於2026年2月在香港成功發行今年首批140億元（人民幣，下同）國債後，昨日公布將於下周三（22日）在香港發行總值155億元的第二批國債，公告指具體發行安排將由香港金管局CMU另行公布。此次發行規模是自2023年10月以來最大，市場認為，在中東戰事背景下，此舉將為全球投資者提供更多人民幣計價資產，並有助進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐地位。



大公報報導，財政部今年2月11日發行首批國債規模達140億元，大受投資者歡迎，認購倍數達3.94倍。首批國債年期分別為2年、3年、5年、10年及30年，發行額分別為40億、40億、30億、20億及10億元。該批投標結果顯示，票面利率分別為1.38厘、1.40厘、1.57厘、1.87厘及2.35厘。財政部近年在港常態化發行人民幣國債，既為離岸市場提供高質素人民幣資產，亦作為離岸人民幣債券定價基準，推動人民幣國際化進程。



市場人士指出，在美元利率高企、全球資金部署趨審慎下，國債具備主權信用優勢，預料可吸引銀行、保險公司及長線資金認購。分析認為，中央持續擴大在港發債規模，反映對香港離岸人民幣市場發展的支持，亦有助豐富本港固定收益產品種類，提升市場流動性。

