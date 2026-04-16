美澳菲聯合巡航　強化防務合作

中評社北京4月16日電／據台灣“中央社”4月13日報導，菲律賓與美國、澳大利亞最近在南海完成今年第二輪“多邊海上合作活動”（MMCA）聯合巡航演訓，以加強彼此的協同作戰能力。



報導稱，菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部與澳大利亞國防軍，於9日至12日在“西菲律賓海”（即我南海——本報注）進行了“多邊海上合作活動”聯合巡航演訓。



菲律賓軍方指出，這是菲律賓今年與理念相近的國家舉行的第二輪“多邊海上合作活動”，也是近3年來的第16輪，最新一輪該活動凸顯了“三方日益深化的防務合作，以及對區域安全的共同承諾”。



此次演訓期間，菲律賓軍方出動近海巡邏艦“拉惹蘇萊曼”號、FA-50輕型戰機、W-3A“獵鷹”多用途直升機等，海岸警衛隊也派出巡邏艦“梅爾喬拉·阿基諾”號。



美國動員了兩棲登陸艦“阿什蘭”號；澳大利亞則派出護衛艦“圖文巴”號、MH-60R“海鷹”直升機和P-8A“海神”號海上巡邏機。



演練項目包括海上補給、會合進程、通信、海域態勢感知、分區戰術暨值班軍官演習、飛越、攝影、夜間編隊航行以及演習總結等。菲律賓軍方稍早曾透露，“多邊海上合作活動”雖然名為演訓，但已逐漸轉為“實際作戰設計的一環”。該演訓源自2023年11月開始的“海上合作活動”演訓。



來源：參考消息網