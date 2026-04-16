本月港新盤成交料2500宗　連續15月破千

柏傲莊Ⅲ開放全新現樓單位，何家欣（右）表示，項目入票人士中，約七成為本地客。（大公報） 中評社香港4月16日電／4月上半月全新盤供應未到位，致一手成交略減。綜合一手成交紀錄冊及市場消息，上半月一手成交逾930宗，較3月同期逾千宗縮減約10%。多個新盤於下半月蓄勢待發，市場料全月可達2500宗，與3月相若，連續15個月成交逾千宗。



大公報報導，上半月暫缺全新盤應市，期內由逾80個貨尾盤撐起，截至昨日暫錄930宗成交。當中以日出康城海瑅灣Ⅰ表現最標青，首輪於上月31日沽清後，本月上半月接連進行兩輪銷售，連招標在內共售出240夥，暫為本月銷量冠軍，計及3輪價單及招標，半月共售599夥，套現逾52億元。



柏傲莊收3500票 超額39倍



此外，日前透過招標售出53夥的新世界發展（00017）大圍站上蓋柏傲莊Ⅲ，由開放現樓到收票反應踴躍。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，過去6日已收約3500票，按周六以價單形式發售88夥計，超額認購近39倍。



下半月新盤方面，恒基地產（00012）牽頭的紅磡庇利街首岸，示範單位昨天首日局部對外開放。據悉，參觀反應熱烈，設於尖沙咀美麗華商場的售樓處及示範單位人頭湧湧，發展商正積極考慮加推，月底前賣。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手成交持續暢旺，隨著新盤陸續到位，購買力全面釋放，預料全月埋單可達2500宗。