國際盛事浪接浪　香港酒店訂房率達九成

國際級藝文盛事帶動，3月份訪港旅客有435萬人次，按年升14%。（來源：大公報） 中評社香港4月16日電／香港盛事連連，旅遊業的發展勢頭持續向好。香港旅遊發展局昨日公布，3月份訪港旅客有435萬人次，按年升14%，首季累計1431萬人次，按年增17%。旅發局表示，3月份國際旅客佔比較之前高，相信與當月舉辦多項國際級藝文盛事帶動有關。



大公報報導，體育盛事“香港國際七人欖球賽”將於明日（17日）開鑼，本港多間酒店推出七欖住宿優惠吸客。記者昨日向多間酒店查詢，有位於啟德體育園周邊的酒店透露，賽事期間訂房已十分緊張。旅遊業界人士表示，近期已陸續有七欖球迷訪港，估計賽事期間酒店訂房率達九成，房價較平時周末或假期有雙位數增長。



3月份訪港旅客中，內地旅客佔73%，近318.7萬人次，非中國內地旅客佔約27%，有約116.8萬人次。旅發局指國際旅客佔比較之前高，相信受巴塞爾藝術展香港展會、藝術中環展會、ComplexCon Hong Kong等多項國際級藝文盛事帶動。今年首季訪港旅客按年增17%，主要受惠於過去數月本港連串大型盛事上演，連同新春長假一系列節慶宣傳推廣的疊加效應。而且，香港今年首季航空運力平穩增長，同時迎來多艘國際郵輪，令長途市場旅客量按年增19%、有99萬人次。



七欖明開鑼 大批球迷來港



“香港國際七人欖球賽”今年適逢50周年，預期吸引全球眾多球迷訪港觀賽，賽事已售出逾13萬張門票。本港多間酒店推出賽事專屬住宿優惠，大公報記者瀏覽多間酒店網頁及致電查詢，酒店每晚房價1300至1800元不等，部分可免費升級至更高級房型，提供免費自助早餐、贈送熊貓玩偶、免費往返啟德體育園的單程穿梭巴士服務等。



記者以顧客身份查詢逾10間酒店訂房情況，啟德、尖沙咀一帶酒店今、明兩晚僅餘少量客房，預訂情況火爆。有啟德區酒店職員表示，今、明兩晚僅剩3間房間可供預訂，“因為這幾天啟德體育園有賽事，訂房情況一定火爆，估計很快就訂滿。”尖沙咀一間酒店職員說，昨晚仍有少量房源，但預計很快就預訂爆滿，如需入住宜盡快決定。港島東區有酒店推出住宿計劃，首日已全數訂滿。



黃金周將至 旅遊市道樂觀



信和酒店發言人回覆查詢表示，特區政府積極推動盛事經濟，在文化體育及旅遊局局長羅淑佩帶領下，香港旅發局推出多項推廣香港旅遊新政策，吸引更多遊客來港。適逢七欖50周年，吸引很多遊客訪港，旗下酒店這周末預訂比預期理想。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，3月份在多項國際級藝文盛事帶動下，中小型酒店的整體入住率達八成。受惠於七欖賽事，酒店入住率料達八成或以上，特別是港九兩岸的酒店，其營運的酒店更接近爆滿。他稱業界接著會為五一黃金周做準備，不少內地旅客會錯峰提早出行，預期本月26日開始陸續有旅客來港過黃金周，他對旅遊市道十分樂觀。



香港餐旅業協會主席梁熙表示，3月份多項盛事吸引不少旅客訪港，不同區域的酒店都受惠，入住率逾九成，酒店房價較平時周末錄得雙位數增長。受惠於七欖賽事，位於香港、九龍和機場的會員企業酒店訂房率預計超過九成，房價較平時周末有雙位數增長。不少酒店推出機票加住宿、預訂豪華套房或海景房贈送七欖門票等優惠吸客。接著5月有黃金周和母親節，他對旅遊業和餐飲業市道樂觀。