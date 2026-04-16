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伊朗最高領袖軍事顧問：已做好打持久戰準備
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2026-04-16 11:28:47
中評社北京4月16日電／據伊朗學生通訊社15日報導，伊朗最高領袖軍事顧問穆赫辛·雷扎伊說，美國人“害怕持續戰爭”，伊朗已做好“打持久戰”的充分準備。
雷扎伊在電視採訪中說，伊朗絕不會因美國實施“海上封鎖”而在談判中對伊方提出的10項條件做出妥協。伊朗這次應吸取以往談判經驗，必須更加謹慎地起草協議，並重點關注經濟問題。
雷扎伊說，美國總統特朗普企圖充當霍爾木茲海峽的“警察”。在伊朗自身權利得到充分保障前，伊方絕不會放棄霍爾木茲海峽。
來源：新華網
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