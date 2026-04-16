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巴基斯坦陸軍參謀長率高級代表團抵達伊朗
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2026-04-16 11:27:25
中評社北京4月16日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社15日報導，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾當天率領高級代表團抵達伊朗。巴基斯坦消息人士確認穆尼爾已經抵達伊朗。
來源：新華社
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