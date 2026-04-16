一季度中國GDP同比增5%　供強需弱突出

消費者在天津市濱海新區的一家商店選購羽絨服。（新華社 資料圖片） 中評社香港4月16日電／國家統計局16日發佈數據顯示，一季度中國國內生產總值（GDP）334193億元，按不變價格計算，同比增長5.0%，比上年四季度加快0.5個百分點。



農業生產形勢較好，工業生產增長加快，服務業較快增長。一季度，農業（種植業）增加值同比增長3.7%；全國規模以上工業增加值同比增長6.1%，比上年四季度加快1.1個百分點；服務業增加值同比增長5.2%。



新華社報導，市場銷售有所加快，固定資產投資平穩增長，貨物進出口快速增長。一季度，社會消費品零售總額127695億元，同比增長2.4%，比上年四季度加快0.7個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）102708億元，同比增長1.7%，上年全年為下降3.8%；貨物進出口總額118380億元，同比增長15.0%。



居民消費價格漲幅擴大，就業形勢總體穩定，居民收入持續增長。一季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.9%，漲幅比上年四季度擴大0.4個百分點；全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，與上年同期持平；全國居民人均可支配收入12782元，扣除價格因素實際增長4.0%。



“總的來看，一季度主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，國民經濟實現良好開局。但也要看到，外部形勢更加複雜多變，國內供強需弱矛盾仍然突出，經濟向好基礎仍需鞏固。”國家統計局副局長毛盛勇在16日舉行的國新辦新聞發佈會上說。



毛盛勇表示，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，不斷鞏固拓展經濟穩中向好態勢。