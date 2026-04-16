富權：台灣總預算案付委　破局易破失衡難

中評社香港4月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：台灣二零二六財算付委：破局易破失衡難。以下為文章內容。



台灣地區二零二六年度總預算案此前因朝野爭議僵持長達八個月，昨日由“立法院長”韓國瑜召集黨團協商，朝野達成共識，預計於四月二十一日邀請“行政院長”進行專案報告及質詢結束後，正式將總預算案交付委員會審查。預算付委的推進，標誌著持續八個月的僵局正式破冰，是朝野黨團相互讓步、務實協商的結果。預算交付委員會審查後，將逐步進入後續審議、表決流程，若能順利通過，將確保台灣地區行政機構、各部門的日常運營獲得穩定資金支援，避免因預算卡關導致公共服務停滯、政務無法正常推進的困境，緩解“朝小野大”格局下的政治對立，為島內政治生態注入短暫的緩和空間。但倘若在至關重要的“軍購特別預算”與“軍警待遇”等議題仍然未能取得共識，仍將會遇到“卡關”，在局部預算上難以進展，前景未必樂觀。



台灣地區二零二六年度總預算案自編列以來，長期陷入“卡關”困境，核心矛盾源於“立法院”此前已三讀通過《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》修正案，要求提高軍警待遇。然而，行政院在編列二零二六年度總預算時，未完全依照這些法律編列相關預算。這被在野黨視為“違法”，因此中國國民黨與民眾黨黨團聯手杯葛，拒絕讓總預算案進入程序委員會（即“卡關”），要求“行政院”依法編列。



爭議的另一大焦點是金額高達一點二五萬億元（新台幣，下同）的“強化防務韌性及不對稱戰力特別預算”（俗稱“軍購特別條例”）。賴清德當局為了應對地緣政治風險及美方壓力，承諾將“國防”預算提升至 GDP 的百分之三以上，甚至目標百分之五，並推動“台灣穹頂”防空系統等建案。而藍白陣營認為賴清德當局財政紀律不佳，且軍購項目缺乏詳細說明，加上稅收短徵，質疑這是“空白支票”，主張刪減或凍結。由於雙方僵持，預算案遲遲無法付委，僵局持續長達八個月之久。



依據《預算法》規定，如果年度總預算未獲通過，“政府”不會關門，但會啟動“『政府』不關門機制”。預算執行將受限制，僅能動支延續性計劃、法律規定之支出等（稱為“舊預算”），新增計劃與臨時預算則無法執行。AI新十大建設、部分醫療與社會福利補助、各縣市管河川改善計劃等新增與擴大計劃無法動支資金，影響地方施政。總體而言，預算未能如期通過將嚴重影響新政策的推行速度與規模，導致國家施政處於延續舊業務的“緊縮”狀態。因此，倘在野陣營繼續拖延總預算付委，雖然“動機”正確，但“效果”卻未必正面。在此前，曾經有過要待國民黨主席鄭麗文訪問大陸之後才“放行”的傳言，現在看來並非空穴來風。

