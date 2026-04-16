特朗普：以色列和黎巴嫩領導人明天對話

中評社香港4月16日電／美國總統特朗普15日在社交媒體發文稱，以色列和黎巴嫩領導人“明天”將對話。



據新華社報導，特朗普在帖文中寫道：“兩國（以黎）領導人已經很長時間沒有對話了，大概有34年。明天就會實現。”



特朗普在帖文中沒有提及有關以黎對話的更多細節。



以色列、黎巴嫩和美國14日在華盛頓舉行三方會談，以黎同意將在雙方商定的時間和地點正式啟動兩國直接談判。以色列一直拒絕與黎巴嫩真主黨直接談判。