鄭振清：習鄭會後重新認識兩岸和平紅利

清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授（資料圖） 中評社北京4月17日電（記者 焦陽）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的“和平之旅”落幕，“習鄭會”萬眾矚目，中共中央台辦發布的十項惠及台胞措施也是亮點紛呈。清華大學台灣研究院副院長鄭振清接受中評社記者專訪指出，習近平在會見鄭麗文一行時講話提出的“四點意見”與惠及台胞的“十項措施”是一個整體，展現了一種基於中華民族認同和“九二共識”的兩岸和平紅利新論述，必將引領兩岸關係和平發展的現實道路與理論創新。



鄭振清認為，鄭麗文為兩岸和平跨海而來，習近平和鄭麗文在會見中都提出要“振興中華”，都贊同“中國人”認同，都主張“推動兩岸關係和平發展”。習近平提出的“四點意見”與惠及台胞的“十項措施”是一個整體，前者指引兩岸和平的方向，後者釋放兩岸和平紅利並且激發維護兩岸和平的社會動力，這就展現出一種基於中華民族認同和“九二共識”的兩岸和平紅利新論述。因此，值得就兩岸關係場景下的“和平”與“和平紅利”做一些思考。



鄭振清介紹，和平不僅是一種與衝突對立的政治現象，還是一門具有科學邏輯的政治學問。“和平學”或“和平研究”作為現代政治科學的一個分支源自歐洲，隨著全球冷戰的發展而興起，形成一套概念豐富、結構嚴謹的和平理論，強調通過制度化約束、社會秩序相容與文化共通性，將敵對關係轉化為合作機遇，最終實現“戰爭不可想象”的穩定的和平狀態，理想的和平狀態還可追溯到18世紀末德意志哲學家康德提出的“永久和平”理論。“和平紅利”來自英文peace dividend，這個概念源自深陷越南戰爭時的美國，原指戰爭威脅降低時，政府通過削減軍費預算而將節省下來的資金投入公共民生支出。冷戰結束後，歐洲國家將每年原應列支的巨額軍費轉化為社會福利支出和經濟投資，獲得巨大的和平紅利，因此這個概念就在學術界和媒體中流行起來。



鄭振清分析，在兩岸關係作為內戰特殊延續的背景下，兩岸和平紅利具有更為豐富的內涵，它不僅是基於安全成本核算的財政預算的用途轉移，還包括兩岸同胞在交流融合中不斷增長的共同福祉，而且其生成機制從安全威脅的下降升華到對中華民族認同的共鳴。在會見鄭麗文時，習近平的講話貫通中華民族、中華文化的過去、現狀和未來，呼喚國共兩黨、兩岸同胞共同奮鬥為民族謀復興，飽含著對台灣民眾的同胞深情。大陸以這樣的民族心與同胞情，頂住“台獨”分裂勢力破壞兩岸和平穩定的挑戰，兩岸和平機遇與和平紅利才有可能成為現實。



鄭振清表示，“我有幸曾以北大學生社團負責人之一的身份參加對2005年連戰主席率領的國民黨訪問團的歡迎，近日又榮幸以清華教師身份參加對2026年鄭麗文訪問團到訪清華附中的接待，在這兩次‘和平之旅′中，都直接且深刻地體會到中華民族認同與同胞情誼對激活兩岸交流、增進同胞福祉的動力作用。”

