第七屆台胞社團論壇舉行　熱議十五五規劃

島內、港澳和海外台胞社團領袖，大陸常住台胞及定居台胞，涉台領域專家學者等400餘人出席活動。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月16日電（記者 陳思遠）第七屆台胞社團論壇專題講座16日上午在北京舉行。島內、港澳和海外台胞社團領袖，大陸常住台胞及定居台胞，涉台領域專家學者等400餘人出席活動。論壇由中華全國台灣同胞聯誼會主辦。



專題講座上，國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部副部長何建武就“十五五”規劃進行解讀。他從五年規劃的發展歷史、“十四五”規劃取得的成就、“十五五”時期我國發展面臨的內外部環境、“十五五”時期經濟社會發展的戰略任務等方面進行介紹。



全國台聯聯絡部部長任揮強調了“十五五”規劃對台灣的影響。他指出，在經濟合作方面，將引導台企融入大陸的新發展格局，兩岸貿易往來將轉向深度的產業鏈融合，打造兩岸共同市場。在文化交流層面，將通過具體政策落實，讓台灣同胞特別是年輕人感受到中華文化的歸屬感。在青年交流層面，提供更多就業創業機會，支持台胞青年在大陸追夢逐夢。



任揮呼籲，希望大家以論壇為契機，在共敘情誼的同時結合論壇“經濟”“文化”“青年”三個主題群策群力，書寫兩岸融合發展的美好篇章。



在問答環節，與會台灣同胞就台商在大陸發展面臨的政策問題、低空經濟、青年交流等進行提問。



據悉，台胞社團論壇自2010年創辦以來，已成功舉辦六屆。本屆論壇秉承“服務鄉親、溝通兩岸”的宗旨，以“持續深化兩岸融合發展，堅定推進祖國統一大業”為主題，於16日至18日在北京舉辦。

