香港台商：盼民進黨落地十項措施　帶來利好

香港台灣商會副會長吳志隆接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月17日電（記者 陳思遠）“從最近的輿論和身邊的朋友來看，島內民意對十項措施非常歡迎，也非常希望能夠盡快落地，帶來具體的利好。”香港台灣商會副會長吳志隆16日在北京參加第七屆台胞社團論壇期間接受記者採訪時表示，大陸誠意擺在面前，相信島內的民意會推動民進黨去做一些改變跟調整。



中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作政策措施。吳志隆認為，十項措施代表著大陸對兩岸，特別是對台灣同胞的關注。從具體內容看，涉及經濟、民生、文化、交流各方面，對青年交流而言也是很好的機會。但島內還是民進黨執政，關鍵還是要看民進黨當局會給十項惠台措施多大的空間。



吳志隆認為，大陸出台十項措施的目的是希望兩岸多交流，台灣同胞可以透過這些措施分享到大陸發展的機遇跟成果。



“民進黨當局對島內經濟發展的宣傳肯定是很好，但是我身邊朋友的感受是很真切的，特別是旅遊行業的朋友們，他們都沒有很理想的數據。”吳志隆說，由於陸客減少，島內旅遊業非常慘淡，大家有目共睹。在就業方面，台灣青年也希望透過跟大陸加強交流，在香港、澳門找到更多更好的工作機會。



對於民進黨“膝跳式反應”的抹黑行為，他表示，島內的同胞要自己去判斷，大陸的誠意擺在面前，如果堅持迷信、聽從民進黨那套說辭，他們就要付出相應的代價。一件事情要做好，需要雙方面去互動，“我相信島內的民意會推動民進黨去做一些改變跟調整。”



談及青年交流對推動兩岸關係發展的作用，吳志隆認為，青年是未來的接班人，青年多交流多瞭解，可以減少很多誤判。他介紹，去年帶了很多島內的大學生來大陸交流，他們也在實地參訪中感受到大陸的各種機會比台灣要多。



他指出，目前兩岸交流最困難的地方在於民進黨設置了很多干擾因素，讓台灣青年很難、甚至不敢出來交流。

