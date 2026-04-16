施智文：鄭訪陸振奮海外台胞　籲加強交流

巴拉圭洪門協會會長施智文接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月17日電（記者 陳思遠）巴拉圭洪門協會會長施智文16日在參加第七屆台胞社團論壇時接受記者採訪表示，鄭麗文主席此次訪陸讓南美洲的海外台胞非常振奮，兩岸終於建立了良好的溝通橋樑。民進黨把台灣民眾死死綁在“台獨”戰車上，切斷了兩岸交流，海外台胞感到可惜，也深感心疼。



對於鄭麗文訪陸，施智文說，這振奮了所有海外台胞的人心，多年來兩岸關係緊張，現在終於有一個可以好好溝通的橋樑，相信也可以帶動島內及海外所有的台胞鄉親們與大陸進行交流。



他回顧過去十年，兩岸關係高度緊張，海外台胞覺得很可惜。海內外同胞都希望兩岸能攜手實現中華民族的偉大復興。施智文指出，大陸已經釋放了很多善意，但民進黨出於各種因素把台灣民眾死死地綁在台灣，切斷了一切交流，這個非常可惜，也讓人心疼。



“小時候，我們在台灣讀的課本都說，要做個堂堂正正的中國人。民進黨的‘台獨’謬論，我們看得很明白，但是現在台灣的年輕人就被洗腦洗得很厲害。”他認為，要破解當前局面，兩岸應加強交流，互相理解，大家都流著中國人的血，但兩岸長年隔閡，再加上民進黨惡意醜化大陸，相信通過更多的交流，誤解將自然而然地得到化解。



施智文提到，他8歲離開台北前往南美洲，每年回台灣，都感到台灣人民的生活越來越越來越苦，在經濟沒有發展的情況下，又跟大陸切斷聯繫，儘管台灣的高科技產業看似表現良好，但影響不到任何平民百姓的口袋。



針對民進黨當局抹黑大陸出台的十項措施，施智文表示，民進黨一直以來就是這樣做，試圖營造兩岸緊張的氛圍，“不抹黑怎麼恐嚇台灣人民，怎麼多買武器？”他說，希望兩岸年輕人多交流，我們本來就是一家人，中國人是有智慧的民族，一定可以突破難關，實現祖國統一。