美國勝利成定局？紐時：特朗普敘事有悖現實

特朗普正試圖將他發動的伊朗戰爭描繪成已近尾聲、大局已定的局面。 中評社香港4月16日電／儘管分析人士認為這場戰爭可能只會增強伊朗伊斯蘭革命衛隊的內部影響力，特朗普仍宣稱已在伊朗實現了“政權更迭”。



紐約時報中文網文章說，特朗普總統正試圖將他發動的伊朗戰爭描繪成已近尾聲、大局已定的局面。



但在多年來強行向世界灌輸自己設定的現實之後，他如今遭遇了一場無法被其敘事扭曲的危機。



“這是一個新政權，”特朗普週三在福克斯商業頻道的採訪中談及伊朗新領導人時表示，“說實話，我們認為他們相當理性，相對而言非常理性。”



這是特朗普最新一次試圖把伊朗的“政權更迭”包裝成一項政績。儘管分析人士認為，這場戰爭反而強化了伊朗伊斯蘭革命衛隊的內部影響力——這支強硬派軍事力量長期以來都是伊朗政治與經濟的核心角色。新任最高領袖阿亞圖拉穆傑塔巴·哈梅內伊自接替戰爭初期被殺的父親以來從未公開露面，但他就任國家元首本身就象徵著政權延續性並未改變。



“最寬容地說，這只能算是領導層更替，”華盛頓對伊強硬派智庫保衛民主基金會伊朗項目高級主任貝赫納姆·本·塔萊布魯表示。“支持這場戰爭的人將其描述為向好轉變，這是錯誤的。”



事實上，霍爾木茲海峽的貿易遠未恢復正常，伊朗政府也並未屈從於特朗普對其核計劃的要求。



但按照特朗普的說法，美國在伊朗的勝利已經板上釘釘。在福克斯商業頻道的採訪中，他重復了近兩週反覆強調的論調，聲稱伊朗海軍、空軍與防空裝備已被全部摧毀，多名高層官員也已斃命。特朗普表示，如果伊朗不放棄謀求核武器，“我們還會再對付他們一段時間，但我不知道他們還能撐多久。”



事實上，分析人士指出，以停火告終的40天美以聯合轟炸反而提升了伊朗體制內軍方與強硬派的權力。儘管美以軍隊造成了大面積破壞並擊斃多名官員，伊朗政權反而表現得更加大膽，它已證明自己能夠重創全球貿易、推高美國汽油價格。



結果就是，這位長期將威脅與虛張聲勢作為核心外交工具的總統如今正摸索能迫使伊朗政權屈服的籌碼。分析人士稱，美國政府最新手段——對伊朗港口實施封鎖——能否成功，取決於美國及其盟友能否承受伊朗為反擊而對波斯灣貿易施加的額外壓力。



前國務院官員、中東專家莫娜·雅各布揚將特朗普在伊朗問題上的困境與他通過關稅威脅成功迫使盟友讓步做了對比。



“這不是他一紙命令就能掌控的事情，”現任華盛頓智庫戰略與國際研究中心中東項目主任的雅各布揚表示。“在我看來，總統這種依靠個人魅力與強勢風格的做法根本無法應對伊朗問題上的複雜性和不透明性。”

