美國暗能量光譜儀繪制迄今最大三維宇宙地圖

DESI的宇宙3D“CT扫描”图。地球在左下角，每个彩色点代表一个星系，而星系又由1千亿到1万亿颗恒星组成。 图片来源：D. Schlegel/伯克利实验室使用DESI的数据製作 中評社香港4月16日電／美國暗能量光譜儀（DESI）項目團隊15日宣布，該項目已完成為期5年的觀測任務，繪制出迄今最大規模的高分辨率三維宇宙地圖，以幫助研究暗能量及宇宙膨脹歷史。



該項目由美國能源部資助、勞倫斯伯克利國家實驗室負責運行。光譜儀安裝在位於亞利桑那州基特峰國家天文台的尼古拉斯·梅奧爾望遠鏡上，於2021年5月開啟巡天任務。



新華社報導，項目團隊稱，暗能量光譜儀不僅提前完成既定觀測目標，而且觀測到的星系和恒星數量也遠超預期。該光譜儀原計劃5年內獲取覆蓋北半球天空約三分之二區域的3400萬個星系和類星體光譜數據，實際已獲得該區域超過4700萬個星系和類星體以及銀河系2000萬顆恒星的光譜數據。



暗能量是充斥於宇宙空間的一種能量，一般認為它構成了宇宙的68.3%至70%，並且驅動宇宙加速膨脹。項目團隊稱，對該光譜儀前3年的數據分析顯示，此前被認為是“宇宙學常數”的暗能量，可能隨時間發生演化，這一結果引發宇宙學界廣泛關注。完整巡天數據集有望對相關結論進行更高精度驗證。下一階段，研究人員將對光譜儀全部觀測數據進行分析處理，預計於2027年公布首批暗能量研究成果。



據介紹，該光譜儀將繼續開展巡天觀測至2028年，觀測範圍將從約1.4萬平方度擴大至1.7萬平方度，擴展觀測將覆蓋更接近銀河系盤面及更偏南的天區，這些區域觀測難度更高。此外，項目還將對已觀測區域進行重復觀測，以捕捉更遙遠、更暗淡的“亮紅星系”，從而構建更精細的宇宙結構圖，幫助科學家進一步瞭解宇宙演化歷史。