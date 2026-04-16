韓政府：近一月燃油消費降一成 暫無斷供風險

中評社香港4月16日電／韓聯社報導，南韓政府16日表示，在實施石油價格上限措施後，國內柴油和汽油等燃油消費量減少10%以上。受中東局勢影響，原油供應在一定程度上受阻，但預計到5月底南韓引進原油不會出現大問題。



南韓產業通商部產業資源安全室室長梁基旭當天在記者會上公開了2月第四週至4月第二周的每週加油站銷售情況。據介紹，加油站柴油和汽油每週平均銷量在7週期間裡有2周增加、5周減少。



具體來看，中東戰爭爆發之前的2月第四週銷量同比減少1.3%，3月首周同比增加8.2%，第二周、第三周同樣出現減勢，第四週出現反彈。有觀點指出，油價上限措施反而促進石油消費，有必要就此進行管理。之後4月首周和第二周再次出現減少。從油價上限措施實施的3月第三周至4月第二周，加油站柴油和汽油銷量共255.2萬千升，同比減少12.4%。



另就原油進口情況，梁基旭表示，4月和5月沒有特別問題。這是因為政府正在確保替代中東原油的供應渠道，並通過戰略儲備油互換（SWAP）制度，保障煉油企業能夠在國內獲得供應。



對於“總統”秘書室室長姜勳植作為特使出訪中亞並達成引進2.73億桶原油一事，梁基旭說，其中2700萬桶將於6月開始裝船運往國內。



