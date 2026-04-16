香港都會大學公布發展藍圖　聚焦AI與北都

都大校長林群聲教授（中）率領管理層團隊出席記者會向傳媒介紹大學的最新發展與未來計劃（中評社 盧哲攝） 都大校長林群聲（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港都會大學（都大）16日召開記者會，公佈未來發展藍圖。都大校長林群聲表示，都大將結合社會與產業需求，全面提升教學、科研與創新實力。他提到，都大會全方位提升學生的人工智能（AI）素養與技能，並善用“北都大學教育城”優勢。



香港都會大學由香港政府於1989年創立，前身為香港公開進修學院。都大是香港唯一獲自行評審學歷資格的自資大學，能夠獨立設計、批核和評審課程和學科。都大在2024年成為香港首批應用科學大學（應科大，致力推動職業專才教育，課程涵蓋實習與工作學習，緊密對接行業需求）。



在當天的記者會上，都大校長林群聲教授聯同管理層團隊：學術副校長關清平教授、副校長（行政及機構發展）鄺志良教授、副校長（研究及拓展）郭予光教授，以及副校長（策略規劃）區啟明教授，向傳媒介紹大學的最新發展與未來計劃。



林群聲表示，都大自成為應用科學大學以來屢創佳績，正邁向新里程，未來將結合社會與產業需求，全面提升教學、科研與創新實力，培育具實踐能力與創新思維的新一代專業人才，配合國家“十五五”規劃及香港整體發展方向。



林群聲介紹，為全方位提升學生的人工智能（AI）素養與技能，都大將於兩個大學核心單元中融入全新 AI 元素。由2026／27學年起，本科生須修讀兩個經重整的核心單元：“與AI共創：未來的溝通與團隊協作”及“人工智能、可持續發展與創業領導力”。期望藉此培育“AI就緒（AI－ready）”人才，讓學生能夠以創新、批判且負責任的方式善用新興的AI技術。



北部都會區是香港未來發展的新引擎，林群聲表示，都大將善用“北都大學教育城”的地理優勢，聚焦科技教育與研究發展，並深化與粵港澳大灣區企業及科研機構的產學研協作，發揮更強大的協同效應。他強調：“北都大學城的建設將為都大的發展注入動力，期望在政府財政貸款計劃的支持下，優化教學與研究資源，並發揮都大作為應科大的優勢，與產業深度融合發展，培育高端專業的應用型人才。”