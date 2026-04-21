專訪香港都大副校長郭予光：產學研探索之路

香港都會大學副校長（研究及拓展）、研究生院院長郭予光教授（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月21日電（記者 盧哲）“產學研”合作一直是香港優質高校資源轉化為市場動能的“短板”，如何打通“最後一里路”，是近年來業界和高校共同探索的課題。香港都會大學副校長（研究及拓展）、研究生院院長郭予光教授近日接受中評社記者專訪，以都會大學為例，探討了香港高校抓住粵港澳大灣區機遇，建設“產學研”大鏈條的更多可能。



郭予光教授，是香港都會大學副校長 （研究及拓展）、研究生院院長、都會大學深圳研究院院長、電腦工程學講座教授。香港都會大學（都大）由香港政府於1989年創立，前身為香港公開進修學院。都大是香港唯一獲自行評審學歷資格的自資大學，能夠獨立設計、批核和評審課程和學科。都大在2024年成為香港首批應用科學大學（應科大，致力推動職業專才教育，課程涵蓋實習與工作學習，緊密對接行業需求）。



“香港資源不夠，我們的戰略是北上”



香港都會大學近日公佈未來發展藍圖，強調將結合社會與產業需求，全面提升教學、科研與創新實力。郭予光在介紹藍圖時，著重強調了大學將聚焦助力“產學研”融合發展佈局。



接受專訪時，郭予光坦言，香港產業基礎相對薄弱，產學研合作一直是短板，因此都大從戰略層面選擇了主動北上。“因為我們都知道在香港產業不是很多，所以我們的戰略就是北上——到深圳、到大灣區去。”



2026年3月，香港都會大學深圳研究院正式開幕，成為首間進駐深圳虛擬大學園的香港自資院校。“深圳和香港一樣，政府設有科研經費，但經費通常要求大學與公司聯合申報，”郭予光說，“所以我們正與深圳及大灣區的大學、企業洽談合作。正在全力推進。”



郭予光介紹，香港都會大學深圳研究院已投入大量資金購置設備，並在深圳僱用了二十多名員工，專注於四個重點前沿領域：生物醫學與生命科學、淨零排放和環境技術、量子技術、數碼製造與藝術技術。他特別提到兩個已有積累的方向：一是紅樹林的環境保護研究——香港都會大學多年來與深圳大學合作，在深圳開展相關科研；二是量子計算與算力研究——“現在人工智能不是要用很多算力嗎？我們就在做這方面的研究。”此外，低空經濟也是聚焦的領域之一。



“課程必須與市場緊密配合”



與政府資助的大學不同，香港都會大學的經費全部來自學費。這一特殊性，決定了其產學研戰略的最終落點——不是發表論文，而是反哺教學。



郭予光說，香港都會大學與政府資助大學在辦學模式上存在本質差異。“學校的所有經費都來源於學費，所以我們一定要保持這個競爭力。”他解釋，政府資助的大學“課程內容政府認可就可以了”，但都大沒有這個優勢，“我們的競爭力來自課程的實用程度。所以產學研戰略最終要回到課程本身。”



郭予光解釋說，學校的中期目標是：與機構合作取得的成果，能夠回歸到本科課程設計中。“雖然這是一個挑戰，但也是好事——我們可以給同學更有競爭力的課程培養。”而這種“倒推”邏輯貫穿始終：主動北上尋找產業需求，通過合作反饋，再倒推到學校教育。