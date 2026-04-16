何時何地如何談　美伊新一輪談判還有希望？

中評社北京4月16日電／正值美國和伊朗有望展開新一輪談判的消息廣受關注之時，美國總統特朗普在15日播出的媒體採訪中聲稱，伊朗戰事“最終結果”可能很快就會取得。



新華社報導，美伊新一輪談判能否實現？可能于何時何地舉行？是否有望取得一些成果？專家認為，在此前的伊斯蘭堡談判中互攤底牌後，美伊如果能重返談判桌，或意味著雙方立場出現一定的“靠近”空間，顯現出取得談判進展的一絲希望。



未來兩天重返？



這幾天，美國、伊朗及巴基斯坦多方均釋放了美伊可能再次開談的信息。這些信息顯示，美伊自此前伊斯蘭堡談判之後，或一直保持著某種接觸和溝通。



特朗普14日暗示“未來兩天”美伊可能會在巴基斯坦重返談判桌，認為伊朗戰事更可能以“達成協議”的方式結束。當天，美國副總統萬斯說，特朗普想要美伊達成“宏大交易”。



伊朗外交部發言人15日說，伊美之間通過巴方的信息往來仍在繼續。當天，伊朗媒體報導，伊美代表團可能本周晚些時候在伊斯蘭堡重啟談判。



巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫13日說，美伊新一輪談判預計將很快啟動，迄今出現的都是積極進展。



按照美國媒體14日披露的消息，參加上次伊斯蘭堡談判的美方代表萬斯、總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納，這幾天一直與伊朗方面及中間方保持接觸。如果新一輪談判實現，預計萬斯將再次率團。



在伊斯蘭堡談判12日無果而終之後，不少專家即指出，美伊之間出於戰事消耗和國內壓力，都有談判意願，談判窗口期仍在。

