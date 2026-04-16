特朗普不滿美英特殊關係　斯塔默說不會妥協

中評社北京4月16日電／針對美國總統特朗普對美英“特殊關係”表達不滿一事，英國首相斯塔默15日說，英國不會被拖入美伊戰爭，也“不會妥協”。



新華社報導，特朗普日前接受英國天空新聞頻道採訪，當被問及如何看待當前美英“特殊關係”，特朗普說，“當我們找他們（英國）幫忙時，他們不在；需要他們時，他們不在；不需要他們時，他們也不在。到現在依然不在”。



特朗普稱，美方此前給過英國一份不錯的貿易協議，“比我原本應給的還要好”，但這份協議“隨時可能修改”。



針對特朗普的威脅，斯塔默15日在議會下院接受質詢時說，他對伊朗戰爭的立場“始終如初”，“英國不會被拖入戰爭，這不是我們的戰爭”。



斯塔默表示，儘管承受巨大壓力，但他不會改變主意，“不會妥協”。



據英國媒體報導，特朗普曾抱怨英國未參與對伊朗的軍事打擊。斯塔默曾在接受採訪時說，英國不支持對霍爾木茲海峽的封鎖行動，也不會“被拖入戰爭”。



近期，歐洲多國表態不願被捲入美以對伊朗的軍事行動。特朗普多次抨擊北約，稱其在伊朗戰事中沒有支持美國。



去年5月，美國與英國達成貿易協議，部分撤回特定領域的關稅，進一步擴大雙方產品的市場準入，但並未取消美方于當年4月加徵的10%所謂“對等關稅”。