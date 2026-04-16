慶聯合國中文日　郭嘉昆贊外國記者流利中文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月16日電（記者 海涵）第十七個聯合國中文日即將到來，外交部發言人郭嘉昆在今天記者會上點贊用流利中文提問的外國記者，並歡迎更多外國朋友學習中文，打開感知現代中國的一扇窗。



以“翰墨和鳴，華章同賦”為主題的聯合國中文日慶祝活動4月13日在紐約聯合國總部舉行，這是聯合國總部慶祝的第十七個中文日。據悉，聯合國於2010年宣布啟動聯合國語言日，以推動聯合國六種正式語文的平等使用，強調語言文化多樣性的重要性。聯合國中文日定為每年4月20日中國傳統節氣“穀雨”這一天前後。



郭嘉昆表示，今年是中文列為聯合國官方語言80周年，中國駐外機構與聯合國秘書處在紐約、日內瓦、維也納等地舉辦一系列精彩紛呈的慶祝活動。



郭嘉昆指出，作為世界上最古老的語言之一，中文綿延古今、跨越山海，傳承著和而不同、和諧共生的東方智慧，見證了聯合國80多年來承載的和平夢想。文字是文明的載體，每一種文明都是人類社會的共同財富，不可或缺，值得珍惜、尊重和保護。



談到“中文熱”，郭嘉昆說，我們看到越來越多的外國記者在外交部例行記者會用地道流利的中文提問，為他們點贊。我們也歡迎更多的外國朋友學習中文，打開感知現代中國、探索中華文明的一扇窗。