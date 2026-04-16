激將法奏效　“恐不如奧巴馬”令特朗普打伊朗

中評社北京4月16日電／日經新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文指出，希臘悲劇中有一種具有教訓意義的模式。這種模式就是登上權力巔峰的統治者陷入“傲慢”，越界觸及神的領域，並接連犯下慘痛失誤。美國總統特朗普對伊朗發動軍事打擊，也是被鷹派集團利用了最高權力者的自滿和虛榮心，從而陷入了誤判的連鎖反應。



文章稱，特朗普原本一直厭惡對中東進行軍事干預，稱之為“無盡的戰爭”。他2025年5月在中東發表演講時也斷言：“干預主義者所成就的只是毀掉國家”，明確表示將轉換政策。之後不到一年，他的想法就發生改變，其背後原因是外交鷹派進行了遊說運作。



“你可以超越雷根（前總統），伊朗的崩潰與蘇聯解體具有同等分量，能夠在中東引發千年一遇的變化”，激發特朗普虛榮心並鼓動其對伊朗發動軍事打擊的是其最親近的盟友、參議員林賽·葛蘭姆（共和黨）。



文章指出，曾任空軍軍官的葛蘭姆，自2001年“9·11”恐怖襲擊以來，組建了強烈要求對中東進行軍事干預的外交鷹派集團。他還多次與以色列總理內塔尼亞胡會面，並承擔了說服特朗普下定決心攻擊伊朗的職責。



特朗普和葛蘭姆是多年的高爾夫球友。葛蘭姆會在他人無法介入的打球過程中，與特朗普討論伊朗問題。2026年1月伊朗爆發反政府遊行示威時，特朗普在社交媒體上發文稱：“繼續抗議，援助正在路上”。據稱這也是葛蘭姆的建議。



葛蘭姆在接受美國《華爾街日報》採訪時透露，為了遊說特朗普，他與幾位評論家結成了團隊。其中一人是前陸軍上將傑克·基恩。



“伊朗政權日趨衰弱，眼下正迎來歷史性良機。如果動用武力能夠為中東帶來持久和平，那麼這將成為決定性的功績”，基恩強烈建議渴望打造總統“政治遺產”的特朗普對伊朗發動軍事打擊。



文章稱，2003年退役的傑克·基恩始終在共和黨內部擁有巨大影響力，2007年他曾力挺小布什總統增兵伊拉克的決定。基恩頻繁現身特朗普長期收看的美國福克斯新聞（FOX），並通過電話直接向總統表達意見。



“特朗普是史上最具影響力的總統，從加拉加斯（委內瑞拉首都）到德黑蘭，都將為他樹立銅像”。這是《華盛頓郵報》評論員馬克·蒂森在美國襲擊伊朗後，刻意迎合特朗普自尊心的言論。



馬克·蒂森曾在2000年代擔任小布什政府演講稿撰寫人，屬於為伊拉克戰爭等政策正名的新保守派一脈。據葛蘭姆介紹，為說服特朗普，他與擅長煽動輿論的知名評論員馬克·蒂森保持密切合作。



文章表示，本厭惡“無盡戰爭”的特朗普之所以轉變態度，也源於2025年6月襲擊伊朗核設施和2026年1月襲擊委內瑞拉接連成功後的自負心理。他或許滋生出全能感，甚至還發佈將自己比作耶穌基督的圖片，引發強烈批判。



葛蘭姆等鷹派人士在向特朗普進言時還激將稱：“若對襲擊伊朗猶豫不決，你就會不如奧巴馬（前總統）”。奧巴馬當年曾放棄對涉嫌使用化學武器的敘利亞採取軍事行動。特朗普長期批評此舉軟弱。



要從混亂的伊朗局勢中收穫政績，特朗普唯有切實阻止伊朗研發核武器。奧巴馬政府2015年與伊朗達成核協議，但特朗普認為該協議變相允許伊朗一定程度的鈾濃縮活動，視其為巨大隱患，遂於2018年單方面退出了協議。



特朗普已啟動旨在結束對抗的對伊談判。葛蘭姆卻立刻警告稱：“切勿忘記，伊朗是恐怖分子、也是騙子”。



文章最後指出，特朗普立志要超越前總統里根（終結東西方冷戰）的功績。可一旦核遏制談判失敗，他便面臨鷹派警告的“不如奧巴馬”的風險。