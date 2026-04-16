中國駐日使館：敦促日方查清系列恐怖威脅事件

中評社北京4月16日電／中國駐日本大使館16日強烈敦促日方加快查清系列恐怖威脅案情，保障中國駐日使領館館舍和人員安全。



新華社報導，中國駐日本大使館當天下午就近期受到系列恐怖威脅舉行記者會。使館說，3月5日，自稱由前警察和前自衛隊員組成的日方人員向中國駐日本大使館寄送恐嚇信。使館收到恐嚇信後立即報警，但是日方未予重視，未採取有力措施，至今未查明事實真相。



中國駐日本大使館說，3月24日，日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大攜刀翻牆強行闖入中國駐日本大使館，中方緊急向日方提出嚴正交涉。3月31日，又一名自稱應急預備自衛官的人員，通過網絡向中國駐日本大使館發出恐怖威脅，稱其在中國使館內安裝了遠距離遙控炸彈。



中國駐日本大使館說，上述事件嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，嚴重威脅中方外交人員的安全和外交機構館舍安全，性質影響極為惡劣。《維也納外交關係公約》明確規定，使館館捨不得侵犯，接受國負有特殊責任，採取一切適當步驟保護使館館舍免受侵入或損害，並防止一切擾亂使館安寧或有損使館尊嚴之情事。但日方未能切實履行應盡的國際法義務，未能有效保護中國使領館和外交人員的安全。



中國駐日本大使館說，使館就近期系列恐怖威脅事件與日本警方交涉近30次，但相關案件調查始終未取得進展。中方已反覆闡明嚴正立場和明確要求，再次強烈敦促日方加快查清案情，依法嚴懲涉案人員，向中方作出負責任的交代，採取有效措施保障中國駐日使領館館舍和人員安全，杜絕此類案件再次發生。