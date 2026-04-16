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伊朗副總統：特朗普將美國變成以色列的行政區
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2026-04-16 17:01:41
中評社香港4月16日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社16日報導，伊朗第一副總統阿雷夫當天在內閣會議上表示，美國總統特朗普已將美國變成了以色列的一個“行政區”。
新華社援引報導，阿雷夫說，主張“美國優先”的特朗普行事既無戰略，也無規劃，“美國人當然對自己的國家缺乏獨立性感到不滿”，而伊朗有清晰的戰略，制定了周密完善的短期與長期規劃。
阿雷夫還說，伊朗的石油產業在戰爭期間未曾停擺，伊朗現在將全力彌補損失進行建設。
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