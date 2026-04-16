京都男童棄屍案死者繼父供述中承認殺害男童

中評社香港4月16日電／共同社報導，關於日本京都府南丹市失蹤的市立園部小學學生安達結希（11歲）遺體被遺棄一案，京都府警方16日以涉嫌棄屍為由逮捕了死者父親安達優季（37歲、南丹市園部町）。據警方稱，安達優季在供述中承認嫌疑稱“沒錯是我幹的”。警方透露，嫌疑人涉嫌在南丹市內的多處地點多次轉移並隱藏遺體。



據辦案相關人員透露，嫌疑人在供述中承認殺害了男童。警方在南丹警署成立了棄屍案專案組，對死亡經過及犯罪動機等展開全面調查。



嫌疑人涉嫌在3月23日早晨前後至4月13日下午4點45分左右之間，將結希的遺體隱藏在南丹市內，後又遺棄在發現地點該市園部町的山林中。



警方稱，嫌疑人安達優季是結希的繼父。



警方通過調閱監控探頭等鎖定了嫌疑人。在16日的記者會上，警方透露根據已有的調查結果，認為棄屍案系嫌疑人一人所為。據稱，可以確認到3月23日早晨為止結希仍然活著。



警方從15日早晨起對安達的家進行搜查，並向嫌疑人詢問了情況。



嫌疑人聲稱自己開車將結希送到園部小學附近，在3月23日早晨8點左右讓其下車。當天中午前，班主任與其母親聯繫後發現孩子失蹤。



3月29日在園部小學以西約3公里的山中發現了雙肩書包，本月12日在位於園部小學與結希家中間點的市內山中附近發現了運動鞋，13日發現了遺體。



警方14日進行了司法解剖，沒有發現刀具等造成的明顯外傷，死因無法確定，結論是死因不明。推測死亡時間在3月下旬左右，與失蹤時間基本吻合。