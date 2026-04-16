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伊朗欲就其領導層遇害追究美以責任
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2026-04-16 17:24:35
中評社香港4月16日電／據俄羅斯新聞社16日報導，伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗欲就其領導層遇害追究美國和以色列的責任。
巴加埃說，根據《日內瓦公約》，各國須遵守國際人道主義法。美以行徑是對國際和平與安全犯下的罪行，是“戰爭罪”和“反人類罪”，應當被追責。
新華社援引報導，巴加埃表示，伊朗將通過國內相關機制來訴諸國際法，追究美以對伊朗所犯罪行的責任。
美國和以色列自2月28日以來對伊朗發起大規模軍事行動，時任伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊以及阿里·拉里賈尼等多名伊朗軍政高官在空襲中喪生。
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