華爾街裁員逾5000人　AI帶來變革

中評社香港4月16日電／第一季度創紀錄的盈利並沒有讓華爾街大型銀行停下裁員腳步，當季他們總共裁減了超過5000個崗位。



彭博報導，裁員主要集中在富國銀行，該行在今年前三個月減少了4199個職位，其次是花旗和美銀，分別削減2000個和1073個崗位。摩根大通和摩根士丹利則增加了員工人數。



第一季度六大美國銀行共實現淨利潤473億美元。受一系列地緣政治衝擊影響，市場波動加劇，推動固定收益和股票交易收入成長。儘管如此，銀行仍願意縮減員工規模，顯示其希望“以更少的人做更多的事”，尤其是在人工智能進步有望進一步提升效率的背景下。



富國銀行執行長查理·沙夫在與分析師的電話會議上表示：“我們正在增加在技術領域（包括AI）以及廣告方面的投資，同時繼續推進效率提升計劃，這已帶來連續23個季度的員工人數下降。”



銀行通常在第一季度作出人員調整，本周沒有任何高管將裁員直接歸因於AI。不過，上季度的裁員規模遠高於一年前，當時這些銀行合計僅減少707個崗位。



美國銀行執行長Brian Moynihan周三在電話會議上表示：“AI為我們提供了新的發展空間。我們仍處在這種變革的早期階段，但現在已經看到了實實在在的收益。”



多年來，華爾街一直在控制員工規模，AI時代的到來讓銀行家和交易員對這項技術將如何影響日常工作產生新的不安。本周，銀行高管在與分析師溝通時被頻繁問及其AI應用情況。



花旗集團高管表示，該行22.4萬名員工中已有超過80%在使用公司內部AI工具，其交易團隊每月節省約1700小時工作時間。執行長範潔恩稱，該行約1萬名工程師利用這些工具，在兩天內完成了對三十年代碼的重構。



範潔恩對分析師表示：“我對我們推進的現代化進程感到滿意。我們特別滿意的另一個方面是在數據和架構方面的投資。”