兇嫌僅15歲！俄亥俄州大學爆持刀殺人案

中評社香港4月16日電／美國俄亥俄州立大學驚傳校園命案。一名15歲少年涉嫌持刀在校園內刺死了一名19歲青年，並在被拘捕後坦承犯行，目前已遭檢方以謀殺罪起訴。據瞭解，雖然兩人皆非校內學生，但因案發期間至案發後，學校皆未對學生們發布安全警報，引發學生們對校園安全的關注。



TVBS據《紐約郵報》報導，一名身分尚未被公開的15歲少年在當地時間10日晚間約7點45分時，與朋友在俄亥俄州立大學校園林肯塔（Lincoln Tower）後方草皮球場活動，過沒多久，另一群人也進入了該球場，雙方爆發了衝突。



警方表示，衝突過程中，該名15歲少年疑似拿出了刀械，並刺向了19歲男子吉利安尼‧“吉歐”‧奧爾古因‧哈辛托（Guilliani “Gio” Olguin Jacinto）的胸口，隨即逃離現場。報導指出，哈辛托雖被緊急送醫救治，但仍不幸傷重不治。



警方指出，校警在案發約5分鐘後攔下了涉案車輛，並將少年拘捕到案。檢察官盧卡斯‧巴克斯（Lukas Bachus）表示，該名未成年人在拘留後供稱，確實攜帶刀械並刺傷對方，且在逃離前就丟棄了凶器。



兇手辯護律師強調：正當防衛



15歲少年的辯護律師布萊恩‧喬斯林（Brian Joslyn）主張，該起事件可能涉及正當防衛。他表示已看過相關影像，顯示少年與其友人疑似先遭到哈辛托的攻擊，隨後才在逃離過程中發生衝突。



據瞭解，哈辛托與15歲少年皆非俄亥俄州立大學的學生，但這起案件仍是該校自2010年以來的首起校園命案。



沒有收到校園安全警報 學生：從社群媒體得知發生命案



案發後有學生批評，指出校方未即時發布安全警報，學生反而是透過社群媒體才得知校園發生命案的消息。



大一新生凱拉・波林格（Kayla Bollinger）向媒體表示：“我們有點驚訝沒有收到『Buckeye Alert（俄亥俄州立大學的警報系統）』，也沒有收到校方通知，而是透過Snapchat才知道發生這件事。”



目前檢方已聲請將該名少年以成年人身分審理，他目前被收押於少年拘留中心，等待後續出庭。