伊朗戰事變牟利賭局？美調查“內幕交易”

中評社北京4月16日電／新華社援引美國媒體報導，美國監管期貨市場的獨立機構商品期貨交易委員會正牽頭調查多起關聯伊朗戰事的疑似“內幕交易”。在美國政府近期宣布對伊朗政策出現重大變化前，期貨市場出現多起令人懷疑的巨額交易。輿論質疑其中可能存在非公開信息用於牟利的情況，市場交易的公平和透明受到關注。



美國彭博新聞社15日援引知情人士的說法報導，商品期貨交易委員會正在調查芝加哥商業交易所集團和洲際交易所旗下平台的石油期貨交易，要求這兩家交易所提供數據。



知情人士披露，商品期貨交易委員會正在調查至少兩起發生在兩周內、美方政策轉向前交易規模激增的事件，要求兩家交易所提供包括能夠識別交易主體的數據等信息，以追蹤相關交易主體是否涉嫌利用內幕信息提前交易。



目前，商品期貨交易委員會、芝加哥商業交易所集團和洲際交易所都拒絕就調查情況發表評論。白宮也暫時未就彭博社提問作出回應。



美國國會參議院銀行委員會民主黨議員伊麗莎白·沃倫、參議院司法委員會民主黨人謝爾登·懷特豪斯早前正式要求商品期貨交易委員會調查3月23日、4月7日發生的疑似“內幕交易”。按兩人的說法，美國總統特朗普宣布影響市場的重大政策前，出現明顯大規模的交易。



3月23日，在特朗普通過社交媒體宣布暫緩打擊伊朗前15分鐘，有超過7.6億美元的原油期貨合同在不到兩分鐘內易手。4月7日出現類似情況，在特朗普宣布美國與伊朗達成為期兩周的臨時停火前數小時，有交易商下注近9.5億美元預測油價下跌。特朗普作出上述宣布後，國際原油價格大幅下挫，跌幅接近15%。



沃倫和懷特豪斯在寫給商品期貨交易委員會的信中說，重大政策宣布前反復出現這樣的交易，令人懷疑是否存在非公開政府信息被用於投資獲利的“嚴重問題”。他們要求商品期貨交易委員會在4月30日前給出書面答覆，包括是否啟動調查以及採取了哪些措施。



美國國會民主黨籍眾議員里奇·托里斯同樣注意到這個問題，分別致信美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會，要求徹查可疑交易。托里斯質疑交易商如何能在重大政策宣布前大規模下注，認為存在巧合的可能性極低。



美國民主黨籍聯邦參議員理查德·布盧門撒爾和安迪·金3月提出法案，擬全面禁止預測市場涉足戰爭或軍事行動。布盧門撒爾說，預測市場“正將戰事變為賭局”。