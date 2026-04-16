系列恐怖威脅案有自衛隊背景　中方促日方交代

中評社北京4月16日電／4月16日，中國駐日本大使館臨時代辦施泳在新聞發布會上就近段時間以來，我使館接連遭到恐怖威脅的情況回答中日媒體記者提問。



央視新聞報導，針對現役自衛隊官員村田晃大強闖我使館到移交警方期間所發生事情相關細節的提問，施泳表示，村田晃大手持長達31厘米的鋒利刀具，翻牆侵闖使館，威脅稱要以“神的名義”殺死中國外交人員，事實清楚，證據確鑿。村田闖入我使館以後，使館方面採取了必要的措施以確保使館館舍及人員安全，並履行必要的手續以允許日本警方進入使館，相關做法符合《維也納外交關係公約》的有關規定。在村田正式移交前，日本警方已進入使館共同處理此案件。



施泳指出，“發生了什麼”很重要，同時查清“為什麼發生”也非常重要，日方應該盡快查清楚為什麼有那麼多打著自衛隊旗號的恐怖威脅事件發生。



在回答對於一系列恐怖威脅事件產生的背景和原因的提問時，施泳指出，該問題應該由日方嚴查，一系列恐怖威脅事件的涉案人員，均有或自稱有自衛隊的背景，這很不尋常，應查清背後是否有系統組織，是否得到什麼勢力的授意指使。今年以來，中國駐日使領館頻繁遭受滋擾、威脅、恐嚇，有人甚至聲稱要炸掉中國的總領館，無差別攻擊在日中國公民，但是沒有看到任何人因為這種違法行徑受到懲處，這實際上構成了對此類不法行為的縱容。更有甚者，還有右翼分子為這種嚴重違法的恐怖威脅行徑拍手叫好，這樣不正常的社會土壤，勢必助長類似案件的發生。



還有提問稱系列恐怖威脅案件都帶有自衛隊背景，是否有關案件存在關聯性。對此，施泳指出，日方應該盡快調查清楚系列恐怖威脅案件是否存在關聯性，給中方明確的交代。從村田晃大闖館事件來看，他加入自衛隊後，接受了9個月的後備幹部培訓課程，這一過程中，自衛隊到底向他灌輸了什麼思想，進行了怎樣的教育？村田脫崗、遠赴東京犯案，所屬的部隊難道對此毫無察覺嗎？自衛隊內部是失管還是放縱？日方應該回答上述問題，對涉案人員的思想根源、作案動機和是否存在背後勢力進行徹查，杜絕此類事件的再次發生。



施泳表示，日方已向中方就闖館事件表示了遺憾，但這是不夠的，中方再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。闖館事件發生後，中國大使館周邊的警衛力量有一定增加，但是如果回顧事件的脈絡，就能清楚地看到，闖館事件發生前19天，使館就已經收到了恐怖威脅信件，闖館事件發生後僅6天又再次發生了嚴重的炸彈威脅事件。中國駐日使領館人員和館舍安全仍然時刻面臨威脅，沒有得到切實的保障。只要肇事者沒有受到應有的懲處，類似的惡性事件就還會再發生。有消息稱，村田持刀是為了“自絕”，這是要幫他減輕罪責嗎，下一步日方是不是還要說他有“精神疾病”，進一步為他開脫呢？施泳指出，如果一個經過嚴格篩選進入自衛隊的年輕官員，在接受培訓短短幾個月後就患上了“精神疾病”，那我建議日方不妨對所有的自衛隊員進行檢查鑒定，看看還有多少“潛在病友”。