美智庫專家：伊戰無關中國卻強化多極世界觀

中東問題專家富爾頓在大西洋理事會談中國在伊朗戰爭中扮演的外交斡旋角色 中評社華盛頓4月16日電（記者 余東暉）美國智庫的中東問題專家富爾頓（Jonathan Fulton）指出，伊朗戰爭並非關於中國，展開外交斡旋活動的中國不是這場衝突的決定性參與者。但是這場戰爭被北京視為美國霸權局限性和代價的又一例證，用以強化中國倡導的多極世界觀。



美國智庫大西洋理事會中東項目非常駐高級研究員、阿聯酋扎耶德大學副教授富爾頓15日在該智庫官網撰文－－“伊朗戰爭不是關於中國”，提出了上述觀點。



美以發動對伊朗軍事打擊後，美國戰略學界有一種聲音：這場戰爭就是關於中國，是特朗普政府大國競爭的一部分。哈德遜研究所研究員瑞博阿在軍事打擊之初就鼓吹，通過直接打擊伊朗，特朗普政府正在拆除中國在中東地區戰略架構的一個支柱，無論是主觀有意還是客觀結果。



富爾頓對此不以為然。他表示，在華盛頓，大國競爭已成為美國外交政策分析的主導框架，人們傾向於用它來解讀每一個重大的地緣政治事件。因此，有人試圖將伊朗戰爭與中國聯繫起來。這種解讀具有誤導性。他說，這場戰爭並非關於中國，試圖混淆視聽的做法非但沒有澄清事實，反而使戰爭更加撲朔迷離。