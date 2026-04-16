美軍人殺妻後疑潛逃香港　曾現身山頂凌霄閣

中評社香港4月16日電／美國一名預備役軍人涉嫌殺害妻子後潛逃至香港，聯邦調查局公布已在美國海外將他拘捕。美媒引述消息指疑犯曾在山頂凌霄閣現身，並在香港尋找工作。



有線新聞報道，美國38歲海軍預備役軍人瓦雷拉涉嫌早前殺害妻子格拉，在弗吉尼亞州的住所藏屍雪櫃後，大約在2月初乘搭飛機前往香港。



事隔約兩個月後，美國聯邦調查局局長帕特爾在社交平台稱有重大消息公布，指因一級謀殺罪被通緝的瓦雷拉潛逃逾兩個月後，當局成功在海外拘捕他。帕特爾表示，感謝國土安全調查局合作夥伴及跨部門的共同努力，迅速拘捕瓦雷拉，並將他押解返回美國，帕特爾未有交代拘捕行動的地點及細節。



在瓦雷拉落網消息公布前，美國傳媒報道一名消息人士指，自己的朋友曾在山頂凌霄閣遇見瓦雷拉，並附上相片佐證。相中人左手上的紋身是羅馬帝國凱撒大帝的拉丁語名言「我來，我見，我征服」，紋身符合其他人對瓦雷拉的描述，其他紋身亦與瓦雷拉的相片吻合。消息人士又稱，瓦雷拉對自己的朋友感興趣，曾索取其電話號碼及約會。



該名朋友後來直接交代更多與瓦雷拉初次會面的詳情，指對方自我介紹時稱正在尋找一名俄羅斯人為妻子，又指自己是早前住在邁阿密的美軍人員，已在香港逗留一個月，並在本地求職。



該名朋友稱自山頂一別後幾日後曾再來香港與瓦雷拉相聚，稱瓦雷拉看上去不算危險或具侵略性，離開香港返回俄羅斯後仍與瓦雷拉保持聯絡。



美國當局指出，瓦雷拉雖然在哥倫比亞有親屬，但與香港或內地沒有明顯聯繫。有法律專家早前指出，由於美國在2020年暫停和香港的引渡協議，瓦雷拉可能因此前往香港，爭取更多逃亡時間。