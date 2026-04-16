日自衛隊首次赴菲參與“肩併肩2026”演習

中評社香港4月16日電／日本自衛隊正式宣布，將派遣兵力高達1400餘人，前往菲律賓參加自4月20日至5月8日舉行的“2026年肩併肩”跨國聯合軍事演習（Balikatan 2026）。此舉對亞太地區的聯合防衛、日本的國際地位及日菲關係而言，都是非比尋常的重要發展；而菲律賓顯然有意為之，協助日本突破《和平憲法》下“專守防衛”的框架。



中時新聞網報導，根據日本統合幕僚監部公布資訊，此次參演項目涵蓋海上聯合編隊、兩棲作戰、反登陸射擊、反艦作戰、防空與反導、網路攻防，以及戰場醫療與跑道搶修等多項高強度科目，顯示演訓性質已明顯偏向實戰化。



此次日本亦派出多型主力裝備，包括：



直升機護衛艦“伊勢”（JS Ise DDH-182），具備起降F-35B的能力，被視為日本的“準航空母艦”。



驅逐艦“雷”（JS Ikazuchi DD-107），為村雨級驅逐艦，排水量約6000噸。



兩棲運輸艦“下北”（JS Shimokita LST-4002），為大隅級運輸艦二號艦，也是日本少數採全通式甲板設計的艦艇。



C-130H運輸機與US-2水上救援機。



此外，陸上自衛隊88式反艦飛彈部隊亦將參演，使此次演習具備完整的聯合作戰輪廓。



可見日本此次演習兵力規模可觀。特別是“伊勢”號雖名為直升機護衛艦，但實際具備航空母艦與兩棲指揮艦的部分能力；而“下北”號雖名為運輸艦，其實質功能亦接近船塢登陸艦（LPD）。



根據日本自衛隊統合幕僚監部對外公布資訊，此次演習內容包括多國艦艇聯合編隊操演、兩棲作戰、反登陸射擊、反艦作戰、綜合防空與反導彈、網路攻擊與反制、戰場救傷與綜合醫療，以及跑道作戰損傷緊急修復等課目。至於靜態觀摩、參訪、研討與交流等項目，預料亦會進行，但目前尚未公開。



中華戰略學會研究員張競表示，日本首次參與“肩併肩”演習即展現如此角色定位，頗具觀察價值。雖然部分觀察家與政治評論者認為，此舉源於日本與菲律賓於2024年7月簽署的《軍事部隊相互准許入境協定》（Reciprocal Access Agreement），因此並非偶然；但較少人注意到，該協定簽署後，直至2025年9月才獲雙方政府批准並正式生效。



張競指出，此一延宕主因在於雙方對於外軍入境後若涉及違反地主國法律時，其刑事案件司法管轄與豁免權問題存在爭議。



張競最後表示，多年以來，日本在《和平憲法》的制約下，即便派遣軍事醫療單位出國都需審慎評估；如今卻能參與具兵力投射性質的攻勢作戰演習，無論在軍事戰略或政治層面，都具有高度象徵意義。對於參與國美國、法國、澳洲、紐西蘭及地主國菲律賓而言，不可能看不出此一突破所帶來的政治意涵。



值得進一步思考的是，菲律賓為何願意協助日本自衛隊實現此一突破？顯然是在南海局勢日益緊張的背景下所做出的戰略選擇。然而，這是否形同飲鴆止渴，抑或是病急亂投醫，仍有討論空間。