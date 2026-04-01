周志懷：習鄭會後鄭麗文需處理多個棘手問題

周志懷(資料圖) 中評社北京4月17日電（作者 周志懷）4月10日，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文一行。國共兩黨領導人以中華民族偉大復興的恢宏視野，在把握兩岸關係時代變化和歷史大勢的基礎上，就中華民族整體利益、台海和平以及台灣前途等重大問題進行方向性和戰略性對話並取得重要成果。對話勾勒出兩岸和平與交流合作路線圖，進一步深化了國共政治互信和兩黨交流對話機制，揭開了兩黨攜手共創和平與共贏未來的新的歷史一頁。



在國際變局加速演進，賴清德當局頑固堅持“抗中保台”和禁錮兩岸交流的險峻台海形勢下，國共領導人再次握手所蘊含的意義極其豐富。這次會面向島內民眾所傳遞的兩岸和平信息以及大陸遏制“台獨”的堅定意志與決心，將有利於推進國家統一的新的和平價值體系的形成：一是國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷應成為兩岸同胞的共同信念；二是中國人不打中國人，盡最大努力爭取和平統一前景仍是兩岸主流價值；三是和平可以創造可以共贏，家裡事可由家裡人商量著辦；四是主動追求和平與統一的成本將遠遠小於“被統一”。解決兩岸政治分歧一方面要有“耐心與恒心”，要以“愚公移山、精衛填海”的精神來面對，但也不能一代一代傳下去；五是兩岸關係的未來要牢牢地掌握在中國人自己手中。這個新的價值體系將有利於擴大島內對兩岸關係和平發展以及用和平方式實現國家完全統一的認同。



鄭麗文成功訪問大陸的一個重要意義，是國民黨以堅持“九二共識”、反對“台獨”為核心的兩岸政策，在世代交替下實現接力傳承。1987年兩岸長期隔絕被打破後，以連戰為代表的第一代國民黨領導人於2005年登陸展開破冰與和平之旅，與大陸達成“兩岸和平發展共同願景”，最終形成“一個中國、兩岸和平、互利融合、振興中華”的兩岸政治遺產；2013年馬英九在接任國民黨主席八年後，首次將“九二共識”明確界定為“1992年海峽兩岸達成‘各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則’的共識”，其後在2015年的兩岸領導人會面中將之表述為“海峽兩岸在1992年11月就一個中國原則達成的共識，簡稱‘九二共識’”。



2025年以鄭麗文為代表的新一代國民黨領導人站上歷史舞台後，在堅持“九二共識”，反對“台獨”共同政治基礎上，以“我是中國人”對壘島內認同的異化，進一步深化了國民黨兩岸論述。正因如此，習近平在會見中特別強調：要堅持以正確認同促進心靈契合。鄭麗文兩岸路線的政治定錨，框定了未來國民黨領導人的兩岸政策走向，充分彰顯了以連戰、馬英九和鄭麗文為代表的三代領導人對國民黨兩岸路線的接力傳承，表明島內反分裂反“台獨”陣營不斷有新生力量加入，一棒接一棒，代代相傳，同時也給了大陸繼續堅持兩岸關係和平發展路線、堅持和平統一大政方針的充分理由。



“習鄭會”的重要成果集中體現出兩黨在若干重大問題上的相向而行。一是致力於維護中華歷史，共同弘揚中華文化，兩岸團結奮鬥共同實現中華民族偉大復興。二是兩岸共同政治基礎的交集。鄭麗文在會談中再次完整重申當年“九二共識”的內容，國共兩黨的表述已趨於一致。在島內，正是由於國民黨的不懈努力與堅持，台灣反“台獨”力量才得以凝聚。三是兩黨關於維護台海和平的共同追求。台海局勢日趨險峻，加強危機管控是必然選擇。鄭麗文為了和平而來，穩定、有序、可持續的制度化台海和平，不僅可以讓台灣保持繁榮，讓兩岸人民共享和平紅利，一起守護中華民族共同家園，也有利於區域和平穩定。四是攜手增進與維護台灣同胞民生福祉。

