台胞訪抗日戰爭紀念館　斥“台獨”課綱危害

中國人民抗日戰爭紀念館坐落於中華民族全面抗日戰爭的爆發地北京市豐台區盧溝橋畔宛平城內（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月17日電（記者 陳思遠）16日下午，在京參加台胞社團論壇的台胞和媒體來到中國人民抗日戰爭紀念館參觀。儘管當天下雨，台胞們參訪熱情未減，重點參觀了台灣同胞抗日史實展。有台胞指出，民進黨修改後的課綱嚴重歪曲歷史，台灣年輕人應瞭解這段兩岸同胞共禦外侮的歷史。



中國人民抗日戰爭紀念館坐落於中華民族全面抗日戰爭的爆發地——北京市豐台區盧溝橋畔宛平城內，是全國唯一一座全面反映中國人民抗日戰爭歷史的大型綜合性專題紀念館。



當天雖有降雨，但絲毫未影響台胞們的參訪熱情，4輛大巴車抵達紀念館後，不少台胞駐足雨中，與紀念館主體建築合影留念，定格下珍貴的瞬間。



步入紀念館內，“銅牆鐵壁”雕塑率先映入眼簾，厚重的歷史氛圍感撲面而來。台胞們緊隨講解員的腳步，全程認真聆聽講解，系統回顧了中國人民抗日戰爭的完整歷程，在一幅幅歷史圖片、一件件珍貴文物前不時駐足凝視，感受革命先輩們浴血奮戰、不屈不撓的民族氣節。



隨後，台胞們重點參觀了“不屈的寶島 丹心向祖國——台灣同胞抗日史實展”。該展覽是為紀念台灣光復80周年舉辦的重要展覽，共展出珍貴歷史圖片387張、文物453件，共分為六個部分，全景式再現了台灣同胞反抗日本殖民統治的英勇鬥爭歷程，目前已作為紀念館基本陳列的重要組成部分長期展出，成為銘記台灣與大陸血脈相連的重要載體。



參訪結束後，台胞代表們向中評社記者分享了各自的感悟。

