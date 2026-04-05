快評：高雄起風了？“惠台十項”利藍營

高雄起風了？除了吳子嘉之外，近期也有其他媒體人與名嘴認為，隨著選情升溫，柯志恩逐漸凝聚氣勢，選情看漲。(中評社資料相) 中評社快評／2026年高雄市長選情升溫，國民黨“立委”柯志恩與民進黨“立委”賴瑞隆對決形勢有變。媒體人吳子嘉昨天在一個新聞節目中評說最新戰況，認為賴瑞隆跟柯志恩打到平手了，就是PK盤，賴瑞隆是民進黨高雄市長選舉以來最弱的一咖，隨時可能翻盤。



兩周前，4月2日，吳子嘉在網路直播節目中已直言柯志恩有機會勝選。吳子嘉還認為，賴瑞隆是一個相當差的參選人，民進黨在黨內初選中有4位參選人，彼此之間的民調差距都在1%至2%之間，非常接近，賴瑞隆並非民進黨最優秀的人選。“賴瑞隆當時因為小孩子的事情哭成那個樣子，哪裡像市長。”



高雄起風了？除了吳子嘉之外，近期也有其他媒體人與名嘴認為，隨著選情升溫，柯志恩逐漸凝聚氣勢，選情看漲，有機會挑戰民進黨原本穩固的優勢，衝擊民進黨在高雄的長期執政。



此外，國民黨主席鄭麗文早前訪問大陸帶回的“惠台十項”伴手禮，外界普遍認為對國民黨選情有利。柯志恩近日表示，“惠台十項”中的遠洋漁業、農產品開放，以及上海、福建陸客來台自由行等3項對高雄相對有利，相關政策她樂觀其成。



對民進黨當局而言，“惠台十項”措施就像燙手山芋，接與不接，進退兩難。台灣民意很清楚，歡迎“惠台十項”，希望為產業尋找空間。國民黨選將在年底的九合一選戰中必會利用相關議題，掌握話語主動，爭取更多支持。