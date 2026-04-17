美資重投中國股市　持倉3.6萬億破頂

中國經濟增長強勁，股市慢牛格局持續，吸引美國投資者入市。（大公報） 中評社香港4月17日電／A股及港股表現理想，吸引海外投資者紛紛入市。法國巴黎銀行（BNP）最新策略報告顯示，美國投資者對中國內地及香港股票的興趣明顯回升，2025年12月至2026年2月期間，美國投資者向中國內地及香港股票淨流入約140億美元（約1092億港元），這是三年多最大規模的三個月資金流入。同時，根據估計，這些資金流入將使美國投資者的中國內地及香港股票總持倉達到破紀錄的4660億美元（約36348億港元）。



大公報報導，法巴亞太現金股票研究主管布拉頓（William Bratton）在報告中指出，這一趨勢反映美國資本持有者對中國股票的配置意願正在增強。此前的2021年至2025年上半年，美國投資者曾出現大規模淨賣出，如今情緒已顯著改善。



與此同時，根據美國財政部國際資本流動（TIC）數據，2025年美國投資者淨買入中國內地及香港股票約150億美元，佔其亞洲股票總淨購買額的19%左右。其中第四季度買盤加速，逆轉了此前半年的淨流出格局。



同期，美國投資者對亞洲股票整體淨買入達800億美元，日本獲350億美元、中國台灣120億美元，中國內地及中國香港則位居重要位置。儘管中美貿易及地緣政治緊張持續，雙向資本流動仍顯示深層聯繫。



投資者對美股興趣降



事實上，法巴早在1月發表的2026年對沖基金展望調查進一步印證這一轉變。調查顯示，14%的全球投資者計劃在2026年增加對中國對沖基金的配置，而去年已有這種行動的投資者為9%左右，反映資金正返中國，這與2023年42%投資者大幅減少中國投資形成強烈對比。



該調查同時指出，投資者對於北美（美國）市場的興趣明顯下降，顯示資金正從美國資產轉向新興市場輪動。亞太地區整體配置意願亦升溫，淨30%投資者計劃增加亞太基金配置。



瑞銀料A股今年升20%



除了法巴外，其他外國投資者和資產管理公司亦看好今年中國股市前景。他們認為持續的科技投資加上中央政策令經濟復甦，將會令中國企業的盈利增加，令中國股市表現出色過人。



例如瑞士銀行中國股票策略研究部主管James Wang早前指出，中國一旦進入再通脹周期，A股今年仍有近兩成的上漲空間。摩根士丹利首席中國股市策略師Laura Wang亦相信，企業盈利能力改善，將會是中國股市今年升市的主要原因。



聯博資產管理中國分公司資產管理部投資總監Zhu Liang也認為，中國股市已進入了增長時期，這段時間企業盈利改善將成為推升市場的主要動力。另外，已優化的產業結構亦應值得特別關注，因不只反映出企業資產負債表已好轉，同時還反映出盈利增加有利升市動力持續。



摩根大通早前亦已調高中國股市展望，現估計中國企業今年盈利將增長約13%，明年上升14%，大摩中國指數將可進一步升到94至98點。