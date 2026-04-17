港股重上二萬六　AI科網股強勢

中評社香港4月17日電／美伊軍事衝突暫時緩和，亞太區股市高收。恒指昨日升446點，報26394點，連升第三日，並且是近一個月以來再次企穩在二萬六關收市。主板成交額2562億元，較上日增加106億元，資金連續第三日增量入市。信誠證券聯席董事張智威表示，美伊繼續談判，市場憧憬地區軍事衝突緩和，甚至雙方有機會達成和議，令到風險胃納擴張，利好港股表現。然而，在美伊落實和平協議前，投資者入市態度始終較為謹慎，限制大市向上空間，恒指首個目標為26400點。



據大公報報導，資金轉向重磅人工智能（AI）相關科網股，阿里巴巴（09988）世界模型ABot－PhysWorld躋身評測WorldArena榜首，兼且阿里雲連日加價，股價飆高5.6%，收報135.8元。騰訊控股（00700）發布混元3D世界模型2.0（HY－World2.0）並且開源，股價漲3.6%，報517元。百度（09888）AI開發者大會將於5月舉行，股價大幅抽升7.7%，報123.3元。



AI相關芯片股異動。台積電今年首季業績收入及盈利均優於市場預期並創歷史新高；收入按年升35%，稅後淨利潤增58%。台積電業績主要由AI需求拉動，從事通用GPU產品及AI算力解決方案的天數智芯（09903）股價飆17.5%，報435.8元；壁仞科技（06082）更抽高26.6%，報48.86元。相對地，芯片大廠華虹半導體（01347）只升1.3%，報91.6元；中芯國際（00981）漲1.1%，報59.95元。



專家：貴金屬資源股看高一線



張智威認為，相對於重磅科網股，MINIMAX（00100）、智譜（02513）仍然是資金熱炒對象。另外，季度業績期內，貴金屬股、銅股、鋁股經營表現可看高一線，對股價會有拉動作用。MINIMAX股價升6.3%，報900.5元；智譜漲1.8%，報883元。



其他個股方面，消費內需股逆市向下。康師傅（00322）跌3.5%，報12.79元；蒙牛乳業（02319）挫2%，報16.71元。