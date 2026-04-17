A股五連升　分析：經濟韌性支持慢牛

中評社香港4月17日電／A股昨日高開高走，滬綜指上升0.7%，報4055點，連升5個交易日；深成指上漲2.05%，報14796點；深圳創業板指數更大升3.17%，報3626點，再創近11年新高。分析認為，外圍股市造好，加上第一季度中國GDP增長5%實現“開門紅”，為A股後續的慢牛行情注入了強心劑。



大公報報導，昨日有近4300隻股份上漲。板塊方面，鋰電池、算力硬件、AI應用、雲計算、半導體、能源金屬概念股活躍。但兩市成交有所縮量，較對上一個交易日減少736億元（人民幣，下同），至2.34萬億元。



星圖金融研究院研究員武澤偉提到，消息面上，美國指與伊朗的戰爭“即將結束”，並暗示本周有望恢復雙方談判。另外，中國第一季度GDP按年增長5%，扭轉了此前連續放緩的態勢，中國經濟增長韌性凸顯。海外股市紛紛創歷史新高，A股受其提振整體走強，但板塊間的分化明顯加劇。



他分析稱，從已披露的第一季報業績預告來看，有三個賽道增長靠前：一是人工智能（AI）產業鏈中的存儲芯片方向。AI算力需求爆發疊加供需缺口擴大，存儲芯片迎來歷史性漲價潮，多家公司業績增幅高達數十倍甚至超80倍。二是有色金屬板塊。受銅、鋁、鎢、黃金等產品價格高位運行推動，已披露業績的有色公司全部增長，近半數增幅超過100%。三是鋰電及儲能板塊。鋰電周期從底部反轉，疊加儲能需求持續旺盛，該賽道多家企業業績翻倍增長，暫居A股業績增速前列。



外圍影響遞減 風險可控



源達投顧認為，昨日滬綜指繼續反彈，目前已經達到60日平均線4057點位置，接下來要繼續關注成交量的變化，成交量將決定反彈高度。此外，外圍消息或還有擾動，但從市場表現來看，邊際效應遞減，後期預計調整力度有限，風險相對可控。