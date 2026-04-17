香港金管局：港銀涉中東風險敞口不大

阮國恒表示，金管局會密切留意中東局勢最新發展。(大公報) 中評社香港4月17日電／中東局勢陰晴不定，潛在影響仍有待觀察。金融管理局副總裁阮國恒表示，香港銀行業涉及中東市場的風險敞口不大，對商業營運和客戶暫時也未見太大影響。儘管如此，金管局會持續密切留意局勢最新發展，以及其對香港的影響。



大公報報導，美以伊戰事導致油價上升，對交通運輸等行業的影響相對明顯。阮國恒呼籲，銀行業界在這段期間繼續支持實體經濟，如果客戶遇上短期流動性問題，希望銀行以包容態度處理。不過他指出，特區政府已及時推出措施協助業界，暫時未見業界遇上巨大壓力。



滙豐：港有能力應對外圍挑戰



面對地緣政治風險升溫，滙豐亞洲及中東聯席行政總裁廖宜建表示，香港作為外向型經濟體，無法置身事外，近日經濟數據尚未完全反映相關影響。但他指出，香港的國際金融中心經歷過多個經濟周期，擁有完善基建、健全監管及嚴謹的風險管理，在“一國兩制”下絕對有能力應對外圍各種不確定性。滙豐對香港前景“充滿信心”，並會繼續投資。



廖宜建表示，上月公布的國家“十五五”規劃綱要，將“促進香港、澳門長期繁榮穩定”設為獨立章節，明確支持香港鞏固和提升競爭優勢。他認為，香港可以從三方面全方位配合規劃，繼續發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，以服務國家發展大局。



首先，目前港股市值接近50萬億元、擁有亞洲第三大債券市場，僅次於中國內地與日本，而香港亦有望於2029年成為全球最大跨境財富管理中心，廖宜建認為可利用香港既深且廣的資本市場，支持中資企業全球布局，成為他們“出海”的首選融資平台。



其次，香港作為全球最大型離岸人民幣中心，要繼續助力人民幣國際化，包括透過股票、債券、風險管理工具等互聯互通管道，更加便利企業和投資者，滿足他們資產配置多元化的需要。



最後，廖宜建建議進一步貢獻粵港澳大灣區建設，加強與內地產業合作，促進灣區的聯動，包括吸引更多內地科技企業在香港設立全球總部。