香港豪宅成交大增　半月錄八宗涉逾11億

中評社香港4月17日電／特區政府2月為億元豪宅加辣，惟交投影響輕微。本月上半月錄得8宗億元成交，涉資逾11.4億元，追貼2月及3月全月逾10宗的水平。港島、啟德及新界均錄大額買賣，其中西半山天禦有全層單位以逾2.68億元易手。此外，多個豪宅新盤陸續登場，淺水灣富慧閣昨上載樓書，全盤僅6夥，短期應市。



大公報報導，本月上半月8宗成交之中，有3宗來自港島。最大宗為恒地（00012）夥拍新世界（00017）的西半山天禦第2座36樓全層，實用面積4710方呎，連4個車位，成交價2.689億元，呎價57019元。



另路勁黃竹坑晉環於4月1日打響頭炮，第1A座41及42A室，實用面積2084方呎，連1個車位，成交價1.1億元，呎價52783元。



啟德區錄得2宗億元成交，澐璟及天璽·海成交價分別1.26億及1.21億元。新界區2宗成交，集中在香港興業（00480）及希慎興業（00014）合資的大埔林海山城，期內以1.38億元售出2座洋房。



本月上半月成交量追貼2月及3月全月水平，但相比加辣前1月高位（26宗、53億元），仍被大幅拋離。



天瀧變陣 相鄰單位打通招標



港島再有豪宅登場。廖創興家族持有的淺水灣富慧閣，昨突擊上載樓書，全盤僅6夥，實用面積3523及3526方呎。1樓A及B室分別設2204及637呎花園，3樓A及B室設有3455及3446呎平台。該盤曾於年初招標，意向價10億元。



香港仔澄天錄得靚價成交。26樓A室頂層天台特色戶，實用面積896方呎，連769呎天台，成交價2430萬元，呎價27121元，雙雙創項目新高。買家為外籍人士自住。澄天累售109夥，套現逾6.8億元，僅餘最後一夥Penthouse B標售中。



此外，啟德跑道區新盤輪流出招。恒地牽頭的啟德天瀧變陣，將6組相鄰單位打通招標。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，去年已申請改則，首階段涉及6組共12夥，打通後實用面積2187至2767方呎，稍後招標，定價參考跑道區約2000呎單位造價。



全盤累售286夥，向海單位售出260夥（佔該類戶型69%），連車位套現約117.1億元。未售的一房戶約160夥，部署下半年以價單發售。



DOUBLE COAST開賣售27夥



營業（二）部副總經理李菲茹稱，昨日向傳媒新開放第8座12樓A及B室，原則為兩夥實用面積1259及1298呎單位，現打通成四房三套間隔，客飯廳長約6.6米、闊約10米，特設雙露台，望維港兩岸。



毗鄰由會德豐地產牽頭的DOUBLE COAST Ⅲ，昨日推32夥新一輪銷售，大批買家迫爆售樓處，報到人數遠超可售單位。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目全日售27夥，套現近2億元。該系列本月暫售132夥，套現近10億元。