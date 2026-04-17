中國市場磁力強勁　廣交會境外採購商大增

4月15日，參加廣交會的巴西採購團在瞭解展會信息。新華社 中評社香港4月17日電／作為中國外貿的“晴雨表”和“風向標”，正在廣州舉行的第139屆廣交會以超21萬境外採購商預登記、同比增長20%的亮眼數據，印證了全球市場對中國供應鏈與中國機遇的堅定信心。在紛繁複雜的國際形勢下，一批特殊的訪客尤為引人注目——儘管中東地區局勢持續動盪，仍有不少採購商“逆行”赴會。各國客商踴躍參與、“用腳投票”，充分彰顯了中國市場的強大吸引力，以及中國作為全球經濟“穩定器”與“增長極”的重要價值。



據香港文匯報報導，沙特阿拉伯認證服務公司Tabseer的CEO Mansour AI－Qahtani，就是其中一位“逆行者”。他專程從總部趕來廣州參展，希望為沙特市場尋覓更多合適的產品。“我們專門幫助中國的進出口企業獲得沙特當地的認證，幫助中國產品進入沙特市場。”Mansour表示，Tabseer是沙特阿拉伯當地一家認證服務公司，確保各國產品符合當地標準並頒發相關證書，在歐洲、亞洲、非洲等多個國家和地區設有分公司，其中一家就設在廣州，業務覆蓋了幾乎所有類型的產品。



所有進口產品仍正常進入沙特市場



中東局勢始終是全球關注的焦點，當被問及當地局勢對公司業務的影響時，Mansour告訴香港文匯報記者，目前公司業務運行平穩，未受到近期國際形勢的明顯衝擊，所有的進口產品仍正常進入沙特市場，各國公司與沙特市場的合作意願也沒有受到衝擊，“所有與我們合作的中國公司都在正常發證，一切照常。”



“中國產品對全世界都非常重要。”Mansour表示，這已經是他們連續第二年參加廣交會，中國是最重要的貿易夥伴——沙特阿拉伯約有20%的進口商品來自中國，其次是美國、阿聯酋、印度等。他還認為中國產品的市場份額會繼續增長，“中國正在積極參與全球供應鏈的競爭，這是大勢所趨。”而對於當前的動盪局勢，這位沙特商人表達了樸素的願望：“我希望一切能盡快結束，恢復和平。”



廣東西電動力科技股份有限公司銷售總經理陳庚透露，其公司主營高端發電機出口，中東地區一直是核心市場之一。“今年雖然不少中東客戶未能到場，但仍通過線上保持密切溝通。”他表示，根據企業掌握的訂單動向，不少中東客戶已計劃在下季度增加採購，以應對潛在的戰後重建需求。“廣交會前兩天，我們仍接待了兩位來自中東的客戶。”陳庚感言：“在當前環境下，他們能來到現場，確實不容易。”



有採購商每年都會在中國下單約四次

