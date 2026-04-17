生命健康研發院獲撥款60億　提升研發工作

圖為港深創新及科技園。 資料圖片 中評社香港4月17日電／河套香港園區的港深創新及科技園，是發揮“一區兩園”制度及政策優勢、推動香港創科發展的關鍵引擎。隨著園區早前正式開園，特區政府創新科技及工業局亦進一步更新落實在該處設立生命健康研發院，以及相關的資助安排。局方最新文件指，研發院將採取“1＋3”模式推進，即在河套香港園區設立由政府全資擁有的總院及“人工智能（AI）＋生命科學／醫學”的重點中央設施，另由三所本地大學按各自的優勢分別籌建分院，分工發揮自身強項及吸引頂尖的生命健康學者。財政方面，則以總院45%及分院55%分配已預留的60億元撥款，後者並須以4：1配對大學及／或業界資源，吸納社會力量進一步提升香港的生命健康研發工作。



香港文匯報報導，立法會早前已批出60億元承擔額，供設立生命健康研發院之用，創科局近日向立法會工商及創新科技事務委員會提交文件交代研發院的最新規劃。文件指，為配合國家“十五五”規劃提出發揮國家實驗室龍頭作用、牽頭實施包括生物科技等科技戰略部署，以及充分發揮河套“一區兩園”的優勢，遂建議更新研發院的撥款安排，以更具體回應國家戰略需求，協助國家強化重大創新領域科技力量、吸納國際高端人才，支援科技強國建設。



創科局表示，生命健康研發院作為香港五大研發機構之一，將採取“1＋3”模式推進，即在河套香港園區設立生命健康研發總院和“AI＋生命科學／醫學”的中央設施，而三所本地大學則按各自的優勢，例如醫療診斷、先進治療、老年神經性疾病等分別制訂主要方向及籌建分院，以開展獲政府批准的研究，此舉能避免資源重疊，同時發揮各大學在生命與健康科學的研究強項及吸引頂尖學者的能力。



採取多領域多地點模式運作



文件指出，研發院將充分利用河套“一區兩園”制度及政策優勢，並採取多領域、多地點模式運作，容許研發團隊按實際需要在河套香港園區及分布於本港其他科研基地工作，冀把研發院建設成世界級科研平台和國際頂尖科研人才集聚地。當局期望，透過研發院能加速構建香港生命健康科技生態圈，依託本港科研力量，結合AI輔助研發優勢，吸引全球創科領軍人才與團隊來港，實現更多原創性及引領性成果與突破，促進相關科技研發及成果轉化，為國家以至全球人類健康福祉貢獻香港力量。



專家學者組成董事局制定策略



為確保公帑運用得宜，創科局提到，政府將為總院建立完善管治架構，包括委任專家學者組成的董事局制定策略、發展方向及管治制度。總院亦將面向全球公開招聘行政總裁，負責帶領總院團隊推進重點研究，及協調三所分院發揮協同效應；而總院亦將統籌跨院校合作平台，協調成果展示與推廣，分院則須定期向總院匯報進度。而創科署亦將分別與總院、三所分院及其領導大學簽訂協議，訂明要制定績效指標，定期提交進度報告、經審計賬目等，以履行使命並向公眾負責。



在財務安排方面，創科局建議更新60億元資助的具體分配，其中約45%（27億元）預留予總院，用於設置與設備、定期翻新或升級、租金及公用設施等營運開支、行政人手成本，以及資助研發項目、科研合作活動與科研人員開支等；約55%（33億元）撥予三所本地大學，以4：1配對形式資助其設立分院。預計有關撥款足以支援研發院總院及三所分院約六到八年的營運。