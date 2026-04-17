美以伊“停火兩周”第十天，最新動態

中評社北京4月17日電／參考消息網報導，4月17日，美國、以色列與伊朗“停火兩周”進入第十天。



伊朗常駐聯合國代表稱，伊方對與美國的停戰談判“謹慎樂觀”。伊朗高官透露，伊美分歧縮小但猶存。美國總統特朗普稱，伊朗同意交出濃縮鈾儲備，美伊“接近”達成和平協議。特朗普還威脅，若無法在美伊停火到期前達成協議，戰爭將重啟。



與此同時，黎巴嫩與以色列達成為期10天的停火。伊朗外交部和黎巴嫩總理對黎以停火表示歡迎。特朗普表示將邀請黎以領導人訪美。在黎以停火生效前夕，以色列與黎真主黨繼續交火。



以下為截至北京時間17日上午8時的最新動態：



伊朗常駐聯合國代表：伊方對與美停戰談判“謹慎樂觀”



據法新社報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼16日說，伊朗對與美國的停戰談判“謹慎樂觀”。



伊拉瓦尼說，如果美方採取“理性和建設性的態度……這些談判可以產生有意義的成果”。



伊朗高官：伊美分歧縮小但猶存



據路透社報導，一名伊朗高級官員16日表示，隨著伊美爭取達成旨在結束戰爭的協議，雙方已經取得一些進展，但仍存在巨大分歧，其中包括圍繞伊朗核目標的分歧。



這名伊朗官員稱，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾對伊朗的訪問幫助縮小了伊美在部分領域的分歧，也使伊美延長停火、重啟談判的希望增大。



據法新社報導，穆尼爾與伊朗議長卡利巴夫16日在德黑蘭舉行了會談。

