伊朗武裝部隊司令：敵人對戰局存在“誤判”

中評社北京4月17日電／據伊朗法爾斯通訊社16日報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿卜杜拉希在會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾時表示，敵人對伊朗發動侵略源於其對伊朗人民抵抗意志以及伊朗武裝部隊防禦能力的“誤判”。



會見中，阿卜杜拉希對巴基斯坦政府和人民在衝突期間對伊朗的支持表示感謝，並強調伊朗武裝部隊已作好全面防禦準備。



穆尼爾介紹了巴方為緩和地區局勢所作努力，表示將繼續推動相關談判。



來源：新華網