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伊朗議長同巴基斯坦陸軍參謀長舉行會談
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2026-04-17 11:25:12
中評社北京4月17日電／據伊朗媒體16日報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫同巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾舉行會談。
來源：新華網
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