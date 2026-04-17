美防長：如伊朗拒絕協議美軍將隨時重啟作戰

中評社北京4月17日電／新華社報導，美國國防部長赫格塞思16日在新聞發布會上說，如果伊朗作出錯誤選擇，拒絕達成協議，美軍將隨時準備重啟作戰行動。



赫格塞思當天同美軍參謀長聯席會議主席凱恩、美軍中央司令部司令庫珀在五角大樓舉行新聞發布會。赫格塞思稱，美軍正密切監視伊朗軍方動向。如果伊朗作出錯誤選擇，那麼他們將面臨封鎖，以及對基礎設施的轟炸。此外，美國財政部正啟動“經濟狂怒行動”，動用政府的整體力量對伊朗施加最大程度的經濟壓力。



他還稱，美軍封鎖伊朗港口是“目前最溫和的處理方式”。美國海軍控制著霍爾木茲海峽的航行，而非伊朗，且美方只動用了不到10%的海軍力量執行封鎖。美方的目標是確保伊朗“永遠不會擁有核武器”，美方更希望通過談判達成協議的“溫和”方式來實現，但不排除使用“強硬”方式。



在被問及是否有其他國家願意承擔軍事護航行動時，赫格塞思稱很多美國盟友“說得很多，但沒有實際行動”。



凱恩稱，美軍的封鎖適用於所有駛入或駛離伊朗港口的船只，美軍行動將在伊朗領海內及國際水域中進行。美軍還將在太平洋等其他海域追蹤任何懸掛伊朗旗幟的船只或任何試圖向伊朗提供物資支持的船只。



庫珀表示，美軍正利用當前的停火做三件事：重新武裝、重新整備，並調整作戰戰術、技術與流程。同時，美軍及地區國家在整個停火期間仍維持“高度積極的防禦態勢”。